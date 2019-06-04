Перейдут ли учебники с бумаги на экран?

По итогам 2018 года «Издательство Просвещение» является лидером по тиражам на российском книжном рынке. Общий тираж составил 81,747 млн экземпляров, общее количество названий книг и брошюр – 3,4 тысячи. Отрыв от издательства, занимающего второе место в общем рейтинге, – в 1,7 раза.

– Дмитрий Александрович, эксперты заявляют, что на книжном рынке, в целом, складывается непростая ситуация, близкая к кризисной. А что происходит в области учебной литературы?

– Книжный рынок действительно переживает падение. Особенно сфера художественной литературы: количество выпущенных книг в расчете на одного человека в год заметно снизилось.

На этом фоне ярко контрастирует ситуация в другой области книжного рынка – в сегменте учебной литературы, который сегодня показывает не просто стабильность, а демонстрирует положительную динамику роста.

Хочу отметить, что сегмент учебной литературы весьма узкий сам по себе. Но, например, литература в жанре non-fiction находится на стыке классической художественной и учебной литературы, проект «Живая классика», который мы активно поддерживаем, позволяет через школы и другие образовательные организации, даже дошкольные, привить детям любовь к чтению и к литературе в целом.

Вот такой подход вполне может стать «драйвером» развития всего книжного рынка.

– Как компания реагирует на смещения фокуса потребительского спроса в сферу онлайн-продаж?

– Что касается этого вопроса, совсем недавно на конференции «Книжная инфраструктура России-2019» эксперты обсуждали феномен динамичного развития рынка цифровой литературы. По прогнозам, к 2022 году доля электронных книг вырастет в два раза по сравнению с 2019 годом – с 9,7% до 18,7%.

Наша компания развивает собственный интернет-магазин Shop.prosv.ru. В 2018 году он показал двукратный рост. Продукция группы компаний представлена на всех топовых площадках Рунета, и мы стремимся сделать сервисы наиболее удобными и результативными, мы всегда находимся в поиске новых партнеров и новых решений.

У «Просвещения» есть единый логистический 3pl оператор, в зону ответственности которого входит хранение, сбор заказов и доставка их до клиентов. Этот сервис покрывает как оптовые, так и розничные продажи. Полный контроль над логистической цепочкой значительно повышает комфорт взаимодействия и для наших клиентов, которые уже представляют товар на рынке.

Тенденция сегодняшнего дня - это переход спроса из коммерческой розницы в интернет-магазины. Мы стараемся максимально быстро развивать собственные электронные площадки, которые позволяют осуществлять доступ напрямую к целевой аудитории, где можно контролировать уровень качества, предложения и цен.

Интернет-ресурс «Просвещения» обеспечивает регулярную информационную поддержку клиентов через новый электронный личный кабинет. Появилась возможность получать своевременную информацию о новинках и акциях, проходят тренинги для руководителей, товароведов и других специалистов книготорговой сети.

– Можно ли сказать, что в приоритете группы компаний «Просвещение» – электронные учебники?

– По закону, ни одно издательство не может включить в Федеральный перечень учебник без его электронной версии. Да, сегмент электронных учебных материалов развивается. Но нельзя ни в коем случае говорить о полной замене печатных учебников электронными. Скорее, это цифровое дополнение, которое существенно расширяет возможности как учителя, так и ученика. Для нас сейчас особенно важно правильно интегрировать электронный учебник в новую образовательную среду, сделать его органичной частью комплексного продукта.

К примеру, под запрос конкретных регионов, ГК «Просвещение» предоставляет электронные формы учебников, затем проводит анализ их использования и, уже исходя из полученных результатов, перерабатывает и совершенствует их.

Это очень важный нюанс: электронный учебник – это вовсе не pdf-версия своего бумажного «собрата». Это совершенно новый, уникальный продукт, содержащий мультимедийные элементы и интерактивные ссылки, расширяющие и дополняющие содержание учебника и позволяющие системно повысить качество образования и его доступность. Эти учебники уникальны с точки зрения контента, ведь сегодня у компании один из самых квалифицированных штатов методистов и редакторов.

Наш опыт огромен – «Просвещению» в следующем году исполнится 90 лет! И все эти годы мы остаемся надежным партнером государства, поддерживаем курс федеральной образовательной политики и участвуем в реализации задач системы образования на всех уровнях.