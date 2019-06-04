2019-06-04T18:44:05+03:00
Звезды

«Прохор обещал мне 2 миллиона рублей на роды, а потом скрылся»: беременная подруга Шаляпина выбрала элитный роддом

Татьяна Гудзева будет рожать за границей
Алина ЧЕРНОВА
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С Татьяной артист встречался еще до романа с экс-супругой Армена Джигарханяна Виталиной Цымбалюк-РомановскойС Татьяной артист встречался еще до романа с экс-супругой Армена Джигарханяна Виталиной Цымбалюк-РомановскойФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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— Я была вынуждена рассказать о беременности, потому что Прохор меня обманул. Денег от него я так и не дождалась, — объясняет «КП» 40-летняя красотка Татьяна Гудзева, бывшая невеста скандального певца Прохора Шаляпина.

С ней артист встречался еще до романа с экс-супругой Армена Джигарханяна Виталиной Цымбалюк-Романовской. Но, как утверждает Татьяна, потом они снова стали встречаться. Правда их свидания стали тайными.

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— Прохор боится потерять Виталину, потому что ему нужны деньги Цымбалюк, — уверена Татьяна. — Конечно, для нее моя беременность стала большим ударом. Но Прохор обещал, что даст мне деньги на роды. Я попросила у него 2 миллиона рублей, поскольку выбрала заграничный роддом. Шаляпин не возражал. Я надеялась, что кроме родов, он будет оплачивать и содержание ребенка до 18 лет, — посетовала в интервью «КП» Татьяна Гудзева. — Меня уволили с работы, содержать малыша одной мне не под силу, нужна помощь Прохора. Но он после разговора с Виталиной перестал со мной общаться.

— Уже известно, кто у вас будет?

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— Мальчик. Я решила назвать его Федором. Если Шаляпин откажется от ребенка, то впоследствии будет наблюдать, как мальчик станет великим музыкантом. Я уверена, что Прохор будет кусать локти. Но пока мне от него нужно только одно — пусть даст нам денег.

— Я не понимаю, что она хочет от нашей семьи. Содержать ее мой сын не будет. Пусть устраивается на работу. Я ей не верю. Это не наш ребёнок, — высказалась о бывшей невесте сына мама Прохора Шаляпина Елена Ивановна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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