2019-06-04T19:17:38+03:00
Экономика

Акционеры «Роснефти» получат почти тройные дивиденды

Прибыль и дивидендные платежи компании за 2018 год увеличились в 2,5 раза
Антон БАЛУЕВ
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В прошлом году глава «Роснефти» Игорь Сечин прогнозировал двукратный рост чистой прибыли идивидендных платежей. Прогноз не просто сбылся, а преодолел заявленный рубеж.

4 июня в Петербурге прошло годовое собрание акционеров, на котором были озвучены итоги работы компании за 2018 год. Общий объем дивидендов составит 274,6 млрд. рублей, из которых 137,3 млрд. рублей поступит государству, как главному акционеру «Роснефти».

На фоне других компаний, представляющих нефтегазовую сферу, 2018 год для «Роснефти» стал наиболее результативным. У других представителей отрасли средний прирост чистой прибыли и дивидендных платежей составил около 66%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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