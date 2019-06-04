«Когда все отрубят, тогда и будем производить»: экономист считает, что покупать зарубежное просто дешевле

Несколько лет Россия живет в условиях санкций. Первые лица страны призывают укреплять продовольственную безопасность. Мы достаточно хорошо продвинулись в этом направлении, однако произвести или вырастить свое на 100% без помощи зарубежья не можем.

Комментируя публикацию «Отверточная сборка мяса: Что мешает России кормить себя самой», известный экономист директор института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев заявил, что мерить уровень развития страны по присутствию или отсутствию заграничных закупок не стоит. Пример тому японцы, которые на месте сельхозугодий строят заводы, а продукты закупают у канадцев, американцев и австралийцем. При этом Страна восходящего солнца остается одной из самых развитых в мире.

- Нужно, чтобы было только свое? Это мы уже проходили. Зачем? В том, что мы не обеспечиваем себя полностью, нет никакой трагедии, это естественно, — считает Игорь Николаев. - У каждой страны свои конкурентные преимущества: где-то есть климатические условия, где-то есть полезные ископаемые, интеллектуальные ресурсы и прочее. Некоторые вещи мы просто не умеем делать, технологически Россия не самая продвинутая страна, да и бананы у нас не растут. Закупать за рубежом, дешевле, а значит более выгодно.

- А если нам все отрубят, введут очередные санкции?

- Когда отрубят, тогда и будем производить в своей стране, но дороже, — убежден Николаев. - Но вряд ли до этого дойдет.

"КП" продолжит дискуссию на эту тему.

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