Ученые нашли способ, как избавиться от жира на животе

Шведские ученые назвали способ, который позволит пожилым избавиться от висцерального жира. Новое исследование было опубликовано в журнале Journal of the American Geriatrics Society. По мнению авторов, стать стройнее тем, кому за 50, помогут интервальные тренировки.

С возрастом мышечная масса тела значительно снижается. Ее место постепенно занимает жировая ткань, которая в большей степени накапливается на животе. В итоге более трети пожилых людей в возрасте старше 65 лет страдают от абдоминального ожирения. Этот тип ожирения самый опасный. Он значительно повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета. А они чреваты серьезными осложнениями.

В ряде исследований масса висцерального жира (того самого, на животе, который обволакивает внутренние органы) снижалась во время регулярных физических тренировок. Эту гипотезу решили проверить шведские геронтологи из Университета Умео.

В исследование включили 77 пациентов в возрасте 70 лет с висцеральным ожирением. То есть у женщин-добровольцев конкретно на животе было больше 1 кг жира, а у мужчин - 2 и более кг "запаса" на талии.

Участников разделили на 2 группы. Все они получили рекомендации по соблюдению диеты. Первая группа выполняла интервальные тренировки 3 раза в неделю, продолжительность занятий ученые постепенно увеличивали. Вторая группа придерживалась только диеты.

В начале исследования пациенты занимались спортом в течение 18 минут. Постепенно время тренировок увеличивалось до 36 минут. Интервалы были длительностью, как у начинающих спортсменов: за 40 секундами интенсивных нагрузок следовали 20 секунд отдыха. Упражнения использовались простейшие, те, что можно исполнить без дополнительного специнвентаря, дома.

Несмотря на такой щадящий режим (обычно интервальные тренировки проводят три раза в неделю по часу, и время нагрузки постепенно увеличивают), результаты были впечатляющими. К моменту подведения итогов эксперимента у тренировавшихся пациентов масса жира на животе снизилась на 716 г. А мышечная масса увеличилась на полкило!

При этом мужчины с помощью интервальных тренировок похудели сильнее, чем для женщины. Ученые пока не могут объяснить, в чем причина такого результата и какие методы похудения могут быть более эффективны для женщин.

Кстати, в декабре 2018 года ученые сообщили, что употребления пищи, богатой клетчаткой, также помогает бороться с жиром на животе. Согласно исследованиям, для похудения необходимо ежедневное употребление 10 мг пищевых волокон. Ими богаты зелень, овощи, фрукты, фасоль, горох, ячмень, отруби. Плохо перевариваемая клетчатки быстро заполняет желудок и приводит к насыщению. Таким образом человек не переедает и не набирает вес.

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Регулярные тренировки способствуют уменьшению жировой массы на животе у пожилых людей. С таким заявлением выступили специалисты Американского гериатрического общества. По их мнению, с возрастом лишний жир в области талии появляется даже у стройных людей, и зачастую это связано именно с малоподвижным образом жизни (подробности).