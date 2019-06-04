Что сейчас с «Красной машиной»?

Всего несколько дней назад вся страна замерла у телевизоров и не дышала. Мы болели за сборную, за «Красную машину», за Овечкина, Кузнецова, Малкина, Гусева, Капризова... Мы готовы были боготворить вратаря Василевского, который влюбил в себя всю страну и заставил вспомнить, как несколько десятков лет назад чудеса по заказу из года в год творил великий вратарь Владислав Третьяк.

Да, была проигранная битва с финнами. И разочарование от того, что столь близкое «золото» досталось не нам. Но знаете что показательно? Матч за третье место, если верить телерейтингам, смотрело почти столько же людей, сколько и полуфинал, и матч с американцами. А значит болельщики не разочаровались к команде, и радовались ее победе в сложнейшем поединке с чехами.

Да, мы ждали победы в финале. Но еще несколько лет назад, до того момента, пока Вячеслав Быков не снял проклятие чемпионатов мира, мы уж точно не были фаворитами этого турнира. С 1993 года (последний титул великого тренера Виктора Тихонова) по 2008 у нас было всего одно серебро с дерзкой командой Бориса Михайлова в 2002 году. Да и тогда это казалось чудом.

Сейчас любой, кто не назовет сборную России в числе фаворитов любого крупного турнира, покажется весьма странным человеком. В последние годы мы всегда на высоких местах, мы всегда среди фаворитов, мы наконец-то выиграли золото Олимпиады.

Да, всегда хочется побед. Но среди сильных соперников всегда побеждает кто-то один. И если удача, как в Словакии, прошла стороной, это результат одного проигранного матча (уверен, тренерский штаб и федерация этот матч проанализируют досконально), а не системный сбой. В системой-то, хочется верить, все хорошо.

Давайте пройдемся по фактам. Вот результаты минувшего сезона, для которого Федерация хоккея России сделала все, что было возможно:

Первая сборная - «бронза» ЧМ в Словакии.

Молодежная команда до 20 лет - «бронза» на ЧМ в Канаде.

Юниорская сборная до 18 лет - «серебро» на ЧМ в Швеции.

Юниорская сборная до 17 лет - «золото» на ЧМ в Канаде (тут у нас не было побед 2014 года)

А ведь есть и команды моложе 17-ти лет, есть студенческие сборные (мужская и женская), которые завоевали золото Универсиады-2019 в Красноярске.

Основная женская сборная стала четвертой на ЧМ, этот результат повторила и молодежная сборная по женскому хоккею. А наши девушки из юниорской сборной выиграли Кубок Европы в Чехии.

Надо ли говорить, что по всей стране все хоккейные школы забиты до предела. Стать хоккеистом престижно. Выиграть международные соревнования - достойная мечта. И ведь есть что выиграть! Кроме Универсиады прошли Российско-Китайские молодежные зимние игре в Уфе, Первые зимние международные спортивные игры «Дети Азии» в Южно-Сахалинске, учебно-тренировочный лагерь для детей 10-12 лет «Норникель» - «Красная машина» в Заполярном (Мурманская область), зимняя спартакиада учащихся среди юношей до 16 лет и девушек до 18 лет.

Соревнований с каждым годом все больше, и там, под вершиной айсберга в виде ЧМ в Словакии - огромная работа и множество людей, помешанных на хоккее.

Самое главное - хоккей смотрят. Рейтинги трансляций чемпионата мира на Первом канале крутые. И сам факт, что мало показывающий спорт Первый решился в очень хорошее время на прямые трансляции - показательный. Растет посещаемость КХЛ. На матчи сборной в Москве на этапе Евротура (приемник легендарного турнира на призы газеты «Известия») не пробиться. И если бы сборная играла дома чаще наверняка желающих поболеть за «красную машину» было бы предостаточно. Что говорить, если на чемпионате мира в Братиславе наших болельщиков было едва ли не больше, чем чешских. А для чехов Словакия точно не заграница.

Кстати, о «Евротуре». Относиться к этому турниру свысока точно нельзя. Хотя бы потому, что сборная Финляндии, которая выиграла чемпионат мира и стала нашим злым гением, накатывалась и создавалась на основе этого турнира. И совершенно точно одна из причин, по которой наша команда уступила финнам, то что наигранность и взаимодействие нашей команды хуже, чем у отлично знающих друг друга финнов.

И уровень этого турнира достаточно высокий, лучший в Европе. Все-таки одно дело вариться в рамках своего чемпионата, пусть даже в такой лиге, как КХЛ, и совсем другое - встречаться со сильнейшими сборными Швеции, Чехии и Финляндии.

Конечно, развитие клубного хоккея - важнейшая часть развития хоккея в любой стране. Но в конечном итоге, для подавляющего большинства болельщиков именно результат сборной - самое главное.

Сборную надо любить, ей хочется гордиться, и, самое главное, поддерживать тогда, когда что-то не получается. То, что наша команда всегда фаворит - результат огромной работы. Как и то, что в команде регулярно появляются новые звезды. Наш хоккей развивается, его любят, в него играют на всех уровнях. А значит победы обязательно придут. Верим в «Красную машину»!