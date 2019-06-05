Какой Владимир Путин видит Россию через несколько лет

Они синхронизированы с 13 национальными проектами, стартовавшими также в начале этого года. Вот ключевые цитаты из сказанного президентом

ЭКОНОМИКА ПОЙДЕТ В РОСТ

– Уже в 2021 году темпы роста российской экономики должны превысить 3%, а в дальнейшем опережать мировые.

К 2023 ГОДУ ВОЗОБНОВИТЬ ПРИРОСТ НАСЕЛЕНИЯ

– Ключевая задача – сбережение народа, а значит, всемерная поддержка семей...

К 2024 году надо добиться возобновления естественного прироста населения.

ГЛАВНЫЙ ВРАГ РОССИИ – ЭТО БЕДНОСТЬ

– Решение демографических проблем, рост продолжительности жизни, снижение смертности прямо связаны с преодолением бедности. В 2000 году за ее чертой находилось более 40 000 000 человек. Сейчас – около 19 000 000, но и это слишком много...

ВЫВЕСТИ БИЗНЕС ИЗ-ПОД СТАТЬИ

– Добросовестный бизнес не должен постоянно чувствовать риск административного или даже уголовного наказания.

ТРИЛЛИОН НА БОРЬБУ С РАКОМ

– В Послании 2018 года предложил реализовать программу по борьбе с онкологическими заболеваниями. За ближайшие шесть лет направим на эти цели не менее 1 триллиона рублей. Речь идет об организации своевременного, эффективного и доступного лечения, о внедрении передовых технологий, которые в большинстве случаев позволяют помочь людям, заставляют отступить эту опасную болезнь.

ВИЗЫ НАДО СДЕЛАТЬ ПРОЩЕ

– Интерес к России, к нашей культуре, природе, историческим памятникам просто огромен. С учетом успешного опыта чемпионата мира по футболу-2018 предлагаю шире применять электронные визы.

МУСОРОМ ЗАНИМАЕМСЯ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ УРОВНЕ

– Пожалуй, самая болезненная тема – это ситуация с коммунальными отходами... Обращаюсь к представителям власти всех уровней: делать вид, что ничего не происходит, отмахиваться от требований граждан – абсолютно недопустимо.

НАДЗОРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ С 2021 ГОДА

– За два года при участии делового сообщества нужно обновить контрольно-нормативную базу, сохранить те документы, которые отвечают современным требованиям.

ДОРОГИ И АЭРОПОРТЫ

За шесть лет реконструируем более 60 аэропортов страны.

В 2025 году более чем в полтора раза вырастет пропускная способность БАМа и Транссиба.