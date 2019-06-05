2019-06-05T01:08:44+03:00
Экономика

Петербургский экономический форум: люди, технологии, баланс

С 6 по 8 июня политики России и мира, представители деловых кругов, общественные эксперты встречаются в Санкт-Петербурге, чтобы обсудить, как обеспечить в современных условиях устойчивое развитие экономики в мире
Елена ОДИНЦОВА
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Ключевая тема, обобщающая всю деловую повестку главного делового форума страны: «Формируя повестку устойчивого развития»Ключевая тема, обобщающая всю деловую повестку главного делового форума страны: «Формируя повестку устойчивого развития»
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Международный экономический форум в северной столице проводится в этом году в 23-й раз (с 1997 года) и за это время стал важнейшим деловым событием международного уровня. С 2006 года ПМЭФ проходит под патронажем и при участии Президента РФ. Форум – ведущая мировая площадка для обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.

– Встречи в Санкт-Петербурге стали хорошей традицией. И мы дорожим той атмосферой доверия и открытости, в которой проходит форум. Такая дискуссия, неформальный диалог особенно важны сегодня, когда условия для ведения бизнеса, для инвестиций, сама повседневная жизнь динамично меняются, – считает Президент России Владимир Путин.

В 2018 году Петербургский форум был посвящен теме «Создавая экономику доверия» и собрал более 17 000 участников из 143 стран. Включая более 200 глав крупных иностранных компаний и 700 глав российских компаний. В пленарном заседании ПМЭФ-2018 участвовали Президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, заместитель председателя КНР Ван Цишань и директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард.

Главная тема форума-2019: «Формируя повестку устойчивого развития». Программа состоит из четырех тематических блоков:

1. «Мировая экономика в поисках баланса»;

2. «Российская экономика: реализуя цели национального развития»;

3. «Технологии, приближающие будущее»;

4. «Человек – прежде всего».

Справка

Информационный партнер форума

Третий год подряд ИД «Комсомольская правда» выступает ключевым информационным партнером Всероссийских национальных форумов

В 2019 году Оргкомитет Петербургского международного экономического форума также присвоил «КП» статус информационного партнера.

– «Комсомолка» – крупнейший мультимедийный холдинг в стране, нас читают и слушают миллионы людей в России и за рубежом. Наша задача рассказывать о решениях и событиях форума в максимально понятной, доступной форме, – рассказал заместитель генерального директора ИД «КП» Роман Карманов. – На форуме в Санкт-Петербурге мы снова разместим Открытую радиостудию «Комсомольской правды». Гостями студии станут ключевые спикеры ПМЭФ-2019: члены правительства, губернаторы, мэры, топ-менеджеры компаний и корпораций.

Аудио- и видеозапись всех интервью и сюжетов форума оперативно размещаем на сайте kp.ru, а комментарии спикеров прозвучат на Радио «Комсомольская правда».

ИСТОЧНИК KP.RU

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