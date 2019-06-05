Цифры, факты, прогнозы

«Правительству удалось не только сохранить, но и укрепить положительные тенденции в экономике. Россия научилась жить в условиях санкций. Это, конечно, осложняет нам выполнение планов, но, с другой стороны, такие экстремальные условия – хороший, хотя и жесткий стимул работать эффективнее.

Валовой продукт по итогам прошлого года вырос более чем на 2%. Второй год подряд неплохими темпами – свыше 4% – растут инвестиции.

Сейчас все ведущие мировые рейтинговые агентства отмечают положительные сдвиги в российской экономике. Наша задача – выйти на темпы выше мировых и уверенно закрепиться в пяти крупнейших экономиках мира. Еще семь лет назад в рейтинге Doing Business Россия находилась во второй сотне стран, в 2018 году она продвинулась на 31-е место».

(Из выступления в Госдуме РФ с отчетом за 2018 год.)

1,6% – рост российского ВВП в 2018 году, зафиксированный экспертами Всемирного банка. Их прогноз роста ВВП России на 2020 и 2021 годы: 1,8%

$468,5 миллиарда (или $468 500 000 000) – международные валютные резервы России по данным на январь 2019 года. По итогам 2018 года эта сумма выросла на 8,3%

$60 000 000 000 за 2018 год – товарооборот между странами – членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

За три года эта сумма увеличилась на треть. В ЕАЭС входят Россия, Казахстан, Белоруссия, Армения и Киргизия

180 000 000 человек – общее население стран – участниц ЕАЭС. Их совокупный ВВП превышает 2,2 триллиона долларов

146 781 095 постоянных жителей проживает в России по данным на 1 января

2019 года, согласно данным Росстата

72,9 лет – продолжительность жизни в РФ, зарегистрированная в 2018 году

9,6% – на столько за 2018 год снизилось количество абортов в России. За 7 лет количество абортов уменьшилось более чем на 39%

Женщины у руля

32% от общего числа предпринимателей в России – женщины. С 2015 года индекс предпринимательской активности женщин вырос на 13 пунктов, достигнув в 2018 году 69,4 пункта. Тренд на дальнейший рост сохраняется.

Поколение цифровой экономики

$5 000 000 000 в год – на такую сумму сегодня РФ продает за рубеж услуг в области информационных технологий и программного обеспечения. За 10 лет объем экспортируемых высокотехнологичных программ увеличился в 5 раз

63% – на столько за год выросли доходы РФ от корпоративных проектов с применением искусственного интеллекта

25 – 35% – на столько за год вырос показатель вовлечения молодежи в предпринимательскую деятельность благодаря разработанным госпрограммам

30% студентов в РФ имеют опыт предпринимательской деятельности начального уровня, то есть не имеющего бизнес-плана, сформулированных целей, задач и системной деятельности