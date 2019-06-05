Ли Хуэй: Теперь мы с Россией стоим друг к другу спина к спине

Правда, со стороны некоторых экспертов звучат обвинения: якобы дружба РФ и КНР какая-то односторонняя… А что на самом деле? И какова позиция Пекина по международным болевым точкам, где у России есть свои интересы, – Венесуэле и Сирии, например? На вопросы дал ответы Чрезвычайный и Полномочный посол КНР в РФ Ли Хуэй

«ГУМАНИТАРНАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ» НИКОМУ НЕ НУЖНА

– События в Венесуэле – это одна из главных мировых проблем. Каракас – союзник и России, и Китая. Можем ли мы как-то повлиять на ситуацию?

– Китай пристально следит за текущей ситуацией в Венесуэле. Этот вопрос является внутренним делом Венесуэлы, и способ его рационального и законного урегулирования должен искать народ Боливарианской Республики в установленных конституцией этой страны рамках, путем политического диалога. В контексте этой проблемы все страны должны строго соблюдать Устав ООН, твердо придерживаться принципа невмешательства во внутреннюю политику, выступать против применения силы или угрозы силой.

– При этом США пытались осуществить «мягкую интервенцию» под видом гуманитарного конвоя.

– Использовать вопрос с так называемой гуманитарной помощью для достижения своих политических целей, создавая беспорядок внутри страны и в сопредельных районах, – это совсем не отвечает коренным интересам соответствующих сторон. Китай выступает за поддержку усилий правительства Венесуэлы для защиты суверенитета и стабильности своего государства.

– У Москвы и Пекина есть еще одна точка соприкосновения – ближневосточное урегулирование. Правда ли, что КНР готова вложить средства в восстановление Сирии, серьезно пострадавшей из-за многолетней гражданской войны?

– Китай уделяет повышенное внимание китайско-сирийским отношениям и готов играть позитивную роль в социально-экономическом развитии Сирии, стимулировать китайские предприятия к участию в работе по восстановлению Сирии – при условии гарантии их безопасности. Вместе с тем Китай, будучи постоянным членом Совета Безопасности ООН, за годы гражданской войны уже предоставил Сирии большой объем гуманитарной помощи. По различным каналам Китай неоднократно передавал сирийскому народу (в том числе находящимся за границей беженцам) срочные гуманитарные грузы и денежную помощь на общую сумму более 740 мил-лионов юаней (примерно 7,4 миллиарда рублей. – Ред.).

Вместе с тем восстановление Сирии – очень долгий процесс, требующий огромных средств, и здесь необходимы совместные усилия международного сообщества на основе уважения и защиты ее независимости и территориальной целостности.

Количество китайских туристов, выезжающих за рубеж с первой остановкой в России, выросло за 2018 год на 21,1% — это 2 миллиона человек. Прежде всего они посещают Москву и Санкт-Петербург

КОШМАР В КАШМИРЕ ДОЛЖЕН ЗАКОНЧИТЬСЯ

– В начале этого года еще одной горячей точкой Евразии стал стык границ между КНР, Индией и Пакистаном в Кашмире.

– Китай заинтересован в том, чтобы Индия и Пакистан, эти важные страны Южной Азии, смогли поддерживать дружественные и добрососедские отношения. В последнее время Китай поддерживает тесные контакты с Пакистаном и Индией.

– Некоторые политологи утверждают: якобы восточный сосед заинтересован в том, чтобы ослабить Нью-Дели, например, руками Исламабада…

– В прошлом году председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди успешно провели неформальную встречу в Ухане.

И Россия, и Индия – не только соседи Китая, но и важные партнеры по сотрудничеству, три страны играют позитивную роль в стимулировании роста мировой экономики, поддержании мира и стабильности в регионе и мире. В этом году мы отмечаем 70-летие установления не только китайско-российских, но и китайско-индийских дипломатических отношений. Надеюсь, три страны смогут использовать это в качестве поворотного пункта, чтобы полностью раскрыть БРИКС, ШОС, РИК и другие механизмы сотрудничества.

Президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина связывают давние хорошие рабочие отношения и личная дружба. Только за прошедшие шесть лет они встречались более 30 раз

ПРО ЛЬВА ТОЛСТОГО И ПАТРИОТИЗМ

– Председатель Си как-то сказал, что к числу его любимых книг относится роман Чернышевского «Что делать?» и другие произведения русской литературы. А вам какое из них ближе?

– Русская литература и ее гуманистический подход стали источником знания и вдохновения для читателей и писателей в Китае. Меня же больше всего восхищает глубокий опыт реализма в русской литературе. Меня очень впечатлил роман Льва Толстого «Война и мир». Патриотизм и героизм, который русский народ демонстрировал в Отечественную войну, поражают… Уверен, вслед за углублением и развитием гуманитарных обменов между нашими странами все больше читателей в Китае будут входить в этот чарующий дворец русской литературы, постигая ее красоту.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ.

ЦЕЛЬ – $200 МИЛЛИАРДОВ

– Как бы вы сейчас охарактеризовали уровень контактов наших двух государств?

– В этом году Китай и Россия отмечают важную дату – 70-летие установления дипломатических отношений. За это время мы прошли непростой путь. Благодаря мудрости руководителей нескольких поколений обеих стран теперь мы стоим друг к другу спина к спине, сформировав надежные отношения всеобъемлющего стратегического взаимодействия и партнерства.

За последние шесть лет председатель КНР Си Цзиньпин семь раз посещал Россию и

30 раз встречался с президентом Владимиром Путиным в двусторонних и многосторонних форматах. Лидеров двух стран связывают хорошие рабочие отношения и личная дружба.

– Если говорить более конкретно – взаимная торговля растет?

– В 2018 году китайско-российский товарооборот достиг $107,06 миллиарда, впервые превысив отметку в сто миллиардов и поставив новый исторический рекорд. Прирост – 27,1% по сравнению с 2017 годом. Россия заняла первое место среди десяти крупнейших торговых партнеров Китая по темпам роста товарооборота.

Кроме этого, обе страны активно работают над поиском новых точек соприкосновения в области цифровой экономики, среднего и малого бизнеса, высоких технологий, развития Дальневосточного региона и Арктики, чтобы выполнить поставленную лидерами государств задачу доведения годового двустороннего товарооборота до $200 миллиардов.

– Можете привести конкретные примеры таких точек соприкосновения?

– Проект добычи природного газа «Ямал СПГ», в котором участвует Китайская национальная нефтегазовая корпорация, – это первый проект с полной производственной цепочкой, реализуемый двумя странами в Арктике. Или, например, Китайская корпорация железнодорожного строительства выиграла тендер на возведение трех станций Московского метрополитена и двух на южном участке Большой кольцевой линии. Здесь Россия впервые привлекла иностранную компанию для строительства метрополитена, а китайское предприятие – впервые выиграло тендер на подобное строительство в Европе.

– Российско-китайский туризм тоже на подъеме?

– Согласно нашей статистике, по итогам 2018 года количество российских туристов, посетивших Китай, выросло на 1,4% – до 2 миллионов человек, а количество китайских туристов, выезжающих за рубеж с первой остановкой в России, выросло на 21,1% – также почти до 2 миллионов человек. Самые популярные среди китайских туристов города России – Москва и Санкт-Петербург. И это не все: отмечается явный рост количества китайских туристов, которые отправляются в Свердловскую, Челябинскую и другие области России по безвизовому режиму.