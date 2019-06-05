2019-06-05T01:08:44+03:00
Экономика

«Россия в движении» – программа с колес

«Комсомольская правда» и Экспертный центр «Движение без опасности» реализуют проект, посвященный безопасности и качеству российских дорог
Антон ЧЕЛЫШЕВ@radio_kp
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За глубину и системность (а еще за стиль, очарование и настроение) в эфире программ «Россия в движении» отвечает член правительственной комиссии по безопасности дорожного движения, президент Экспертного центра «Движение без опасности» Наталья АгреЗа глубину и системность (а еще за стиль, очарование и настроение) в эфире программ «Россия в движении» отвечает член правительственной комиссии по безопасности дорожного движения, президент Экспертного центра «Движение без опасности» Наталья Агре
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Ведущей еженедельной программы в прямом эфире Радио «КП» стала член правительственной комиссии по БДД Наталья Агре.

Если вбить в строке поиска «бкад» и нажать Enter, агрегатор новостей выдаст тысячи сообщений из сотен российских городов. Все они будут содержать примерно одно и то же: «начинается ремонт дороги», «на реализацию проекта выделено N миллионов (или десятков миллионов) рублей», «все работы будут вестись под общественным контролем»... В России набирает ход национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД). Его реализация позволит вывести из употребления один из главных (и весьма обидный) афоризмов о нашей стране. Потому что к 2024 году в городах с населением свыше 200 000 человек отвечать всем требованиям должны будут 85% дорог. Количество аварийно опасных участков сократится вдвое. И главное: количество погибших в ДТП на 100 тысяч населения (т. н. показатель социального риска) снизится с нынешних 12,4 до 4 человек. Это значит, что в ближайшие 5 лет мы спасем 13 тысяч жизней россиян, в основном молодых и активных. В целом нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – это большой шаг по пути пространственного развития России, о котором Президент РФ В. В. Путин впервые рассказал в своем Послании Федеральному Собранию 1 марта 2018 года.

Осенью того же года в рамках федерального информационного проекта «Культура на дорогах» «Комсомольская правда» совместно с Экспертным центром «Движение без опасности» при поддержке Российского союза автостраховщиков запустила цикл радиопрограмм и публикаций, посвященных российским дорогам, их качеству и безопасности, который мы решили назвать «Россия в движении». Большая работа редакции «КП» и наших партнеров, а также высочайший статус спикеров сделали «Россию в движении» главным информационным ресурсом, посвященным российским дорогам, и заодно ведущей площадкой по освещению мероприятий сначала приоритетного, а потом и национального проектов «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«Россия в движении» отличается тем, что изучает дорогу со всех возможных точек зрения: безопасности движения, экономики строительства, содержания и ремонта, логистики, социологии, культуры… В паспорте нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» указаны цели во всех этих сферах. Именно поэтому проект «Комсомолки» и Экспертного центра «Движение без опасности» (bezdtp.ru) оказался столь созвучен национальному проекту.

С октября 2018 по май 2019 года в эфир вышло 17 программ, более 50 новостей на сайте kp.ru, а также публикации в газете «Комсомольская правда». На ПМЭФ-2019 работает выездная студия радиостанции «Комсомольская правда», и мы в кулуарах форума поговорим с ключевыми персонами, влияющими на результат реализации национального проекта БКАД. Эти интервью продолжат серию выпусков программы «Россия в движении». Вопросы будут максимально актуальными, а ответы – предельно честными и откровенными. Впрочем, наши слушатели и читатели после полугода существования проекта иного и не ждут.

Ведущими программы стали Наталья Агре и Антон Челышев. За глубину и системность (а еще за стиль, очарование и настроение) в эфире программ «Россия в движении» отвечает Наталья. Уже более 10 лет она и ее команда совместно с Госавтоинспекцией МВД России при поддержке Российского Союза Автостраховщиков, Министерства просвещения РФ и Министерства транспорта РФ разрабатывают и реализуют масштабные социальные акции, направленные на развитие культуры в области БДД, донесение информации о необходимости использования детских кресел, ремней безопасности, а также соблюдения мер предосторожности пешеходами. Кроме того, Экспертный центр «Движение без опасности» проводит масштабную работу по оснащению городов России «Лабораториями безопасности» – передвижными учебными центрами, в которых юные россияне изучают правила дорожного движения и познают принципы безопасного поведения по самым современным существующим методикам.

Ключевые мнения гостей программы «Россия в движении» на Радио «Комсомольская правда»

Михаил Черников, начальник ГУОБДД МВД России:

– Такое нарушение, как управление автомобилем водителем без прав, приобрело массовый характер. Выявлено более 82,5 тысячи таких нарушений ПДД (в 2016–2017 годах и 1-м полугодии 2018 г. – ред.).

За указанный период зафиксировано более 7,5 тысячи случаев, когда нарушители попадались без прав пять раз и более. Есть и те, кто садится за руль, будучи лишенным прав по тем или иным статьям, а также по медицинским показаниям. Эти категории нарушителей совершили (в указанный ранее период. – ред.) более 26 тысяч ДТП, в которых погибло более 4 тысяч человек.

Сегодня наказание за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления, – от 5 до 15 тысяч рублей. И эти суммы не влияют на правосознание нарушителей. Одно из существующих предложений – увеличение штрафа до 20–30 тысяч рублей. Или административный арест до 15 суток. Думаю, что подобные меры позитивно повлияют на ситуацию. Кроме того, есть задача сделать так, чтобы окружающие, видя, как кто-то садится за руль пьяным или без прав (если свидетель точно об этом знает), сразу доводили информацию до сотрудников МВД. Когда общество будет смотреть на эти случаи с точки зрения риска страшных последствий, тогда, уверен, все будет по-другому.

Иннокентий Алафинов, первый замминистра транспорта РФ:

– Водители и сами должны спрашивать: а почему вдруг после скорости 90 км/ч стоит знак 40 км/ч на трехсотметровом участке дороги? Не отвечают на региональном уровне – обращайтесь в Федеральное дорожное агентство или в Минтранс. Мы обязательно будем рассматривать такие обращения, потому что рваность движения – одна из причин ДТП. Такой режим ведет к износу как дорожного полотна, так и нервов водителя.

Игорь Юргенс, президент Российского союза автостраховщиков:

– Если сейчас мы концентрируемся на автомобиле, то в будущем полис будет продаваться не на машину, а на водителя. Если водитель законопослушный – получит снижение стоимости. Таких законопослушных, по статистике РСА за последние 10 лет, – 80%. 13% – это молодежь, которая только что села за руль: рискованное вождение и т. д. Они со временем исправятся – штрафы помогут. Для 5% людей драйв заключается в том, чтобы нарушать правила. Но и с ними тоже можно работать. А вот оставшиеся 2% – это неисправимые. Их, видимо, лучше лишать прав навсегда.

Валерий Федоров, генеральный директор ВЦИОМ:

– Посмотрите на наши пословицы и поговорки! «На миру и смерть красна». «Сгорел сарай – гори и хата!». Элемент куража воспроизводится из поколения в поколение. Другое дело, что реальное поведение стало более осторожным и безопасным.

Николай Азаров, губернатор Самарской области:

– Сегодня транспорт переезжает с берега на берег по плотине Жигулевской ГЭС. И поток давно превысил расчетные возможности плотины. Поэтому де-факто моста через Волгу у нас нет. А в начале 2018-го не было даже проекта. Однако по итогам поездки в Самару появилось поручение президента. Мы подготовили проект и смету, прошли госэкспертизу и защитились на правительственной комиссии. Завершить строительство рассчитываем к 2023-му.

Антон Алиханов, губернатор Калининградской области:

– Полномочия регионов по использованию средств федерального бюджета в рамках проекта БКАД позволяют нашей области решать любые задачи. При распределении объектов сердце радовалось: неужели мы все это сделаем до конца года?

Роман Старовойт, и. о. губернатора Курской области:

– 44-ФЗ основным критерием выбора подрядчика называет стоимость. О компетенциях подрядчиков там ни слова.

В итоге госконтракт может получить организация, которая вчера зарегистрировалась и не имеет никаких компетенций! Основная задача – постепенно приучать участников рынка к тому, что за качество неминуемо придется отвечать.

Александр Бречалов, глава Удмуртии:

– Раньше дороги строил и ремонтировал один человек, а работу принимал его родственник. Мы привлекли независимую экспертизу, а подрядчиков просим делать дороги так, чтобы на следующий сезон, да и вообще в течение гарантийного срока их не переделывали. Если ранее власть и общественные организации постоянно были по разные стороны баррикад, то теперь общественники в нашей команде, и мы от этого выиграли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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