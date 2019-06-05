Петербурженкам подсказали, что делать с неверными мужьями

В Югре чиновницу лишили премии за совет жителям поднять пятую точку

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Петербуржцы пожаловались в ФАС на рекламу, обещающую бесплатную кастрацию неверных мужей

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Туристов на Гавайях предупредили о червях, поедающих мозг

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Застрявшая на мосту кошка шесть дней дурачила спасателей и выбралась сама

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Врачи обнаружили в кишечнике мужчины семь ложек, нож и две зубные щетки

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«Мама года» зарезала мужа за запрет выпить алкоголь

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