2019-06-04T18:45:51+03:00
Отношения между мужчиной и женщиной

Закрутила курортный роман? Извинись и оплати!

Есть ли польза от случайных увлечений на отдыхе
Дарья ЗАВГОРОДНЯЯ@framsp
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"Легкость в деле курортной любви - важнейшая вещь. Даже важнее красоты"."Легкость в деле курортной любви - важнейшая вещь. Даже важнее красоты".Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Признавайтесь, у кого не было курортных романов? Об этом жанре человеческих отношений написаны десятки и сотни хитов - от «Вешних вод» Тургенева до «Где-то, где-то посредине лета» Валерия Меладзе. Мы взяли несколько историй из нашей читательской почты и решили поразмышлять: что такое отпускной роман? Может ли он преобразиться в крепкую семью? Или - только в походы к венерологу и романтико-эротические воспоминания?

Из огня да в полымя

«Три года назад я рассталась с парнем, - пишет барышня Мария 28 лет. - Чтобы развеяться, купила путевку в Турцию с подружкой. На второй день пошла на вечеринку в отеле. Танцевала, пела, прыгала в бассейн прямо в тунике. Вдруг вижу: один мужчина безотрывно смотрит на меня. Что-то в его взгляде заставило меня отрезветь. Он был так красив, безупречен! Сердце застучало часто-часто. К нам подошел официант и сказал, что друзья хозяев нас приглашают за столик. Когда я подошла, там оказался этот мужчина! Представился Муктаром. Он взял меня за руку - и началась магия. Мы говорили и не могли наговориться. Мне казалось, я знаю его всю жизнь».

Роман оборвался на пороге отеля, хотя Муктар обещал тосковать и приехать к Маше в Россию. Но дома она раскопала любимого в соцсетях, а также его законную жену и троих ребятишек. Маша поняла, что тосковать по ней Муктару некогда, и принялась оплакивать свою новую любовь. Ну что сказать? Относиться к мужчинам надо полегче. Особенно когда их зовут не Вася или Саша. И особенно - на отдыхе.

Экзотическое приключение

А легкость в деле курортной любви - важнейшая вещь. Даже важнее красоты. Одна дама Валентина 52 лет поехала в отпуск с подружкой. «Мой муж этой подруге очень доверяет», - говорит Валентина. Однако по приезде компаньонка принялась усердно флиртовать. С администратором, с портье, с метрдотелем, с полотеничным боем. Мужчины отвечали взаимностью. Причем и Валентине тоже. Роман у нее завился с тридцатилетним массажистом. Юноша не разглядел обручальное кольцо у нее на пальце, зато женщину в ней разглядел. «Для мужа я последние лет десять - бытовая техника, а тут...» Благодаря курортному эпизоду Валентина вспомнила, что у нее есть неплохая талия, приятные ноги, а также грудь и довольно свежее лицо. Что характерно: все это вспомнил и муж, когда увидел счастливую жену на пороге дома. «Уже полгода в нашу семью вернулся секс!» - говорит Валентина и не терзает себя чувством вины. А супруг на следующий год снова собирается отправить ее в отпуск с подружкой - на подзарядку.

В отпуске нам всем хочется чуть-чуть выйти из берегов, поинтересничать. В панамках и пестрых тряпицах мы такие беспроблемные, веселые, неженатые! Отпуск украшает человека. Моя подруга, например, однажды вообще притворилась испанкой. Ей понравился один англичанин. На дискотеке он признался, что мечтает познакомиться с горячей южной женщиной. И тогда она сообщила, что она из Андалусии! На самом деле она из армян, но англичанин мог не знать, кто это такие. Когда он заходил к нам в номер, я пряталась в туалете, чтобы не палить свою российскую физиономию.

Просто судьба

А иной раз бывает, увлечешься, притащишь пляжную любовь в городскую квартиру. И выясняется: твой рыцарь - унылое чучело. Очарование как будто слетело с него вместе с шортами и шлепанцами.

Вот поворот какой...

У Александра с Мариной вышло по-другому.

Познакомились на выездном семинаре - вроде как по работе, но атмосфера легкая, досужая. Компания большая, филиалов много. И вот эти сотрудники друг другу приглянулись. Саша был женат: он этого не скрывал. Марина - в гражданском браке. Да и вообще призналась: «А меня вообще здесь не должно быть. Я вместо начальника, он загранпаспорт потерял».

Разъехавшись по домам, попытались забыть друг дружку. Но любовь оказалась сильнее условий. Теперь Саша и Марина вместе уже десять лет.

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«Требую денежной компенсации»

У знакомой случился бурный курортный роман. Мужчина с первого взгляда начал творить безумства страсти - финансовые и физические. Десять дней одинокая белая женщина офигевала от свалившегося на нее чуда, упала в любовь и решила: вот он. Расстались в слезах и клятвах, что ненадолго. Мужчина прилетел домой и там вспомнил, что женат. И тут ему еще и банк про овердрафт сообщил. Кто виноват? Конечно же, моя знакомая. И теперь он требует денежной компенсации и... письменных извинений!

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Она мечтает о романтике, он - о сексе

Психолог и автор научно-популярных книг Анастасия Пономаренко:

- Мужчины и женщины ожидают от курортных романов разного результата. Мужчина чаще всего хочет удовлетворить один из основных инстинктов - половой. Да-да, мы хотя и социальные, но все-таки животные. Эволюция зорко следит, чтобы человечество не исчезло как вид, и данный инстинкт - один из инструментов. Инстинкт же напоминает партизана в засаде. До определенного момента что-то делать мешают обстоятельства. Но как только появляется малейшая возможность - начинает действовать. В привычной среде обитания нас сдерживают культурные нормы. Уехав далеко от дома, расслабившись, мы нивелируем собственные ограничения. Поэтому, если курортный роман имеет для мужчины продолжение - это большая редкость. Вернувшись под влияние привычных запретов, инстинкт опять прячется. До следующего подходящего случая. Женщины, напротив, ждут романтических отношений и внимания. Это опять-таки эволюционный механизм. Тот, кто настойчиво и красиво ухаживает, разогнал остальных соперников, будет хорошим отцом. Тоже инстинкт. То, что вы на самом деле никаких детей не хотите, и эта связь для вас мимолетна, для вашего бессознательного не значит ничего. Поэтому, решаясь на курортный роман, просто помните: это временно (что бы вам ни говорил поклонник). Продолжение - большая редкость. Природные бессознательные механизмы, толкнувшие вас на курортное приключение, если можно так выразиться, - рабы эволюции. А процесс эволюции прост и жесток, там нет места романтике. И если роман принес какую-нибудь пользу или освежил ваши отношения с постоянным партнером, лучше воспринимать это как приятный бонус, а не закономерность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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