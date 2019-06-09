Женщина вышла замуж за донора спермы, от которого родилась ее дочь

В феврале 2011 года жительница Лондона Амина Харт пришла на железнодорожный перрон, чтобы покончить с собой.

Ей был 41 год, она родила двоих сыновей - и обоих проводила на кладбище. Генетическая мутация, никто не виноват. Но разве от этой вселенской несправедливости легче? После смерти второго мальчика ее бросил муж.

Амина решила присесть напоследок на скамью - и тут у нее от нервного перенапряжения отказали ноги. Подбежали люди, вызвали медиков. Свой план несчастная женщина не успела довести до конца.

И, видимо, это был знак свыше. Спустя несколько дней Амине позвонил ее врач и рассказал: медики сейчас разрабатывает новую технологию, которая позволяет тем, кто делает ЭКО, спрогнозировать пол ребенка на очень раннем сроке. Ее генетическая болезнь распространяется только на мальчиков. Но ведь можно родить девочку?

Приснилась дочка-белоснежка

Разговор с врачом Амина не забыла. И вскоре ей приснился сон, в котором она, мулатка, качала на руках белокурую девочку.

«А потом мне стукнуло 42, и я подумала, что если хочу родить, то это последний шанс. И в принципе, да, он родится без отца, но я компенсирую это своей любовью!» - позже напишет в своей книге «Как я встретила вашего папу» Амина Харт.

В центре репродукции семьи ей выдали большой каталог с фотографиями потенциальных отцов. Анкеты были однотипно скучные, кроме одной, где улыбающийся мужчина с юмором рассказал о себе. Амина решила: пусть будет он.

Подсадка произошла с первого раза, первый скрининг показал: девочка.

14 августа 2012 года на свет появилась Лейла, белоснежка с голубыми глазами. И первые месяцы мама устала отвечать на вопросы, не приемный ли это ребенок? Уж больно не похожа дочка была на свою маму. Девочка росла утонченной, артистичной и склонной к языкам. У Амины не могли не возникнуть мысли: это гены папы Лейлы. А следом проснулось женское любопытство - посмотреть бы на него!

В центре репродукции сказали, что данные отцов-доноров засекречены. Но медики могут написать ему и спросить разрешения. Через неделю из центра прислали весточку: папа Лейлы ждет письма.

Амина Харт рассказала свою невероятную историю в книге «Как я встретила вашего папу». Фото: Aminah Hart

Не верила в сказки

«Хоть у меня дочка словно из сказки, я сама в них не верю. Я написала Скотту, просто чтобы узнать немного больше о нем, а значит, и о своей Лейле. Ну и еще был немного корыстный интерес: вдруг со мной что случится, а дочка будет знать, что еще один родной человек на земле есть. Меньше всего я рассчитывала на какую-то романтику!» - признавалась Амина в своей книге.

Скотт Андерсон не тянул на роль принца. 45-летний разведенный фермер из далекой Австралии со своими проблемами: неурожаи, дорогой лизинг и четыре взрослых ребенка. Однако завязалась переписка, Амина все чаще стала отправлять отцу своего ребенка фото и видео белоснежки. А маленькая дочь на другом континенте вдруг разбудила в вечно занятом и циничном фермере сентиментальность. Он пел ей песенки по скайпу, потом стал рассказывать про кенгуру, про красивый океан... И спустя полгода общения предложил приехать в гости.

«А говорил, что одни сыновья!»

«Эти двое сразу полюбили друг друга», - рассказывает Амина о Лейле и ее отце. Две недели, что гости из Англии провели в Австралии, папа с дочкой не отходили друг от друга. Да и похожи внешне оказались удивительно. Соседи поражались: мол, не знали, что у тебя есть дочь. А говорил, одни сыновья!

Две недели отпуска пролетели быстро, и английские гости отбыли домой. Но не успели прилететь, как получили письмо: а давайте вместе махнем в Таиланд? Ребенку нужно бывать на море.

Через месяц они уже загорали у океана. Потом было еще несколько поездок в Австралию.

Примерно через год после знакомства Скотт вышел в магазин за молоком для Лейлы, а вернулся с обручальными кольцами.

Пара поженилась в декабре 2015 года на побережье океана в присутствии 130 гостей, среди которых были и старшие дети Скотта от предыдущего брака. Произошло это в тот самый день, когда умер один из сыновей Амины. Амина специально выбрала эту дату: чтобы день скорби стал днем начала новой жизни.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/674310" frameborder="0"></iframe> Вышла замуж за донора спермы.Любовь наоборот — это когда сначала рожаешь ребенка и лишь потом знакомишься с его отцом. История на столько необычна, что по ней собираются снимать кино.

Случайно стала бизнесвумен

Амина Харт зажила счастливо в Австралии. Любимый муж, здоровая дочь, свой дом. Неужели еще недавно она стояла на перроне и помышляла о страшном? А ведь десятки тысяч женщин доходят до точки отчаяния и не могут найти в себе силы и веры в лучшее.

«Надо написать книгу, пусть моя история станет для них примером, что все может измениться! Не сразу, но изменится, главное - верить!» - решила Харт.

Книга «Как я встретила вашего папу» вышла в свет спустя два года и сделала Амину, в прошлом скромного бухгалтера, известной личностью. Женщину стали приглашать на встречи с читателями, и Харт осознала, что ей нравится общение с людьми. И что можно было бы поискать работу, связанную с общением.

Неожиданно подвернулась идея... винных туров. Амина отправилась с друзьями и мужем на дегустацию на местный виноградник. Хозяин в красках описывал свое дело - невозможно было не влюбиться в такие рассказы!

Спустя неделю Харт привезла на виноградник своих знакомых, потом еще одних. А вскоре придумала тур, куда включили и соседние винодельни. Так внезапно британка стала бизнесвумен. Нет, не потому что муж не дает денег, а исключительно из-за интереса. Ну и еще потому, что у Харт есть еще мечта - родить вторую дочку. Еще одну белоснежку, копию отца.

- Сама я уже не рискну забеременеть, возраст не тот, да и за здоровье страшно. Придется прибегнуть к услугам суррогатной мамы, а в Австралии это очень дорого. Как ЭКО, так и ведение беременности, - рассказала «КП» Амина Харт. - Поэтому я открыла счет и коплю деньги, Скотт тоже помогает, смеется, что будет скоро супермногодетным отцом, мол, кому-то же надо пасти кенгуру? Мы уже и имя дочки придумали. Но это пока тайна.