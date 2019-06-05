2019-06-05T08:24:06+03:00
Спорт

Суд закрыл дело по обвинению Роналду в изнасиловании

Разбирательства прекращены после специального уведомления о добровольном завершении дела
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Дело по обвинению Роналду в изнасиловании закрыто.Дело по обвинению Роналду в изнасиловании закрыто.Фото: REUTERS
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Судебный иск в отношении футболиста Криштиану Роналду, которого обвиняли в изнасиловании, официально прекращено. В суд Лас-Вегаса, штат Невада, в мае поступило официальное уведомление о добровольно прекращении всех разбирательств. При этом, в документе не было уточнения - это было сделано по ходатайству истца или же по взаимному соглашению сторон, пишет Bloomberg.

Официальных комментариев со стороны Роналду или же обвинившей Криштиану в изнасиловании американки Кэтрин Майорги не поступало. Напомним, что Майорга выступила в сентябре 2018 года с обвинениями в адрес футболиста туринского "Ювентуса". Она утверждала, что в июне 2009 года была изнасилована в гостиничном номере в Лас-Вегасе португальцем. Кэтрин обращалась в полицию, однако же согласилась на прекращение преследований в обмен на 375 тысяч долларов.

Полицейское управление Лас-Вегаса в октябре 2018 года объявило, что расследование по делу было возобновлено после специального запроса потерпевшей. Роналду все это время ходил под подозрениями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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