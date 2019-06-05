2019-06-05T09:51:40+03:00
Экономика

Пленарное заседание ПМЭФ состоится 7 июня

В его работе примут участие президент России Владимир Путин и председатель КН Си Цзиньпин
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Владимир Путин. Фото Алексей Дружинин ТАССВладимир Путин. Фото Алексей Дружинин ТАСС
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Центральным событием Петербургского международного экономического форума станет пленарное заседание, на котором выступят президент России Владимир Путин, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, президент Болгарии Румен Радев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини, а также примет участие Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

Модератором заседания станет журналист и телеведущая Софико Шеварднадзе.

Ключевая тема Форума в этом году – «Формируя повестку устойчивого развития». Трансформация международных экономических объединений, растущее социальное неравенство, нестабильные торговые и политические отношения продолжают оказывать влияние на мировую экономику. В связи с этим вопросы текущего состояния и перспектив устойчивого развития глобальной экономики сегодня особенно актуальны. Вопросы устойчивого развития важны также с точки зрения сохранения окружающей среды, рациональной эксплуатации природных ресурсов, удовлетворения текущих потребностей без ущерба для будущих поколений

ИСТОЧНИК KP.RU

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