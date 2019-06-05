Сосо Павлиашвили споет для гостей фестиваля «Многонациональная Россия»

Фестиваль «Многонациональная Россия» проводит Федеральное агентство по делам национальностей при участии Правительства Москвы. На большом концерте в День России на Поклонной горе у входа в Парк Победы вместе с Сосо Павлиашвили на сцену выйдут заслуженный артист России Эвклид Кюрдзидис, Родион Газманов, Анастасия Спиридонова, Анна Шульгина (SHENA), победители и участники шоу «Голос» и «Голос. Дети» Арцвик, Рагда Ханиева, Полина Богусевич, Эмиль Кадыров, Витольд Петровский, группа «Премьер-министр» и многие-многие другие. Завершится фестиваль этнодискотекой.

Программа фестиваля «Многонациональная Россия»

11.00 - начало работы фестивального городка на Поклонной горе.

12.00 - 13.00 - музыкальная и танцевальная программа: диджейские сеты с ритмами народов России в современной обработке, этнокараоке.

13.00 - 14.10 - выступление победителей телевизионных музыкальных конкурсов «Во весь голос» и «Страна пой».

14.10 - 14.40 - мастер-класс по лезгинке, самая масштабная лезгинка и грандиозный хоровод «Многонациональная Россия».

14.40 - 16.25 - Большой многонациональный концерт. Часть первая.

16.25 - 16.50 - торжественная церемония открытия фестиваля.

16.50 - 20.00 - Большой многонациональный концерт. Часть вторая.

20.00 - 22.00 - этнодискотека.