2019-06-05T10:35:06+03:00
Национальный вопрос в России

Сосо Павлиашвили споет для гостей фестиваля «Многонациональная Россия»

Известный певец и композитор выступит 12 июня на Поклонной горе
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Сосо Павлиашвили - одна из главных звезд фестиваля.Сосо Павлиашвили - одна из главных звезд фестиваля.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Фестиваль «Многонациональная Россия» проводит Федеральное агентство по делам национальностей при участии Правительства Москвы. На большом концерте в День России на Поклонной горе у входа в Парк Победы вместе с Сосо Павлиашвили на сцену выйдут заслуженный артист России Эвклид Кюрдзидис, Родион Газманов, Анастасия Спиридонова, Анна Шульгина (SHENA), победители и участники шоу «Голос» и «Голос. Дети» Арцвик, Рагда Ханиева, Полина Богусевич, Эмиль Кадыров, Витольд Петровский, группа «Премьер-министр» и многие-многие другие. Завершится фестиваль этнодискотекой.

Программа фестиваля «Многонациональная Россия»

11.00 - начало работы фестивального городка на Поклонной горе.

12.00 - 13.00 - музыкальная и танцевальная программа: диджейские сеты с ритмами народов России в современной обработке, этнокараоке.

13.00 - 14.10 - выступление победителей телевизионных музыкальных конкурсов «Во весь голос» и «Страна пой».

14.10 - 14.40 - мастер-класс по лезгинке, самая масштабная лезгинка и грандиозный хоровод «Многонациональная Россия».

14.40 - 16.25 - Большой многонациональный концерт. Часть первая.

16.25 - 16.50 - торжественная церемония открытия фестиваля.

16.50 - 20.00 - Большой многонациональный концерт. Часть вторая.

20.00 - 22.00 - этнодискотека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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