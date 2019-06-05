2019-06-05T11:08:30+03:00
Экономика

Разведенных пап могут обязать оплачивать ребенку жилье

Как предполагается, решение о размере выплат будет принимать суд
Елена ОДИНЦОВА
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Российское законодательство в любом случае обязывает того из разведенных родителей, который не живет с детьми, участвовать в расходах на их содержание.Российское законодательство в любом случае обязывает того из разведенных родителей, который не живет с детьми, участвовать в расходах на их содержание.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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У родителя, который не живет с детьми и платит алименты, может появиться новая обязанность — выплачивать определенные суммы на обеспечение детей жильем. Это — дополнительно к алиментам. С такой инициативой выступил Минюст — идея прописана в законопроекте, который находится сейчас на этапе общественного обсуждения. Законопроект уже поддержали члены Совета при Президенте по кодификации гражданского законодательства. Сейчас Семейный кодекс уже обязывает папу, который не живет вместе с детьми (или маму — если вдруг дети остались с отцом), сверх обычных алиментов, нести некоторые дополнительные расходы на детей. Правда, в исключительных обстоятельствах: тяжелая болезнь, увечье ребенка, необходимость постороннего ухода за ним. Если бывшие супруги не в состоянии договориться о подобной финансовой поддержке сами, за них решение о «довеске» к алиментам принимает суд.

Вот эту 86 статью Семейного кодекса о дополнительных расходах и предлагается расширить. И включить туда еще и дополнительные расходы на «обеспечение несовершеннолетнего ребенка жилым помещением». Эта мера, как предполагается, будет применяться, если у того родителя, с которым остался ребенок (или дети) нет пригодного для постоянного проживания жилья. То есть, допустим, маме с ребенком квартиру приходится снимать, поскольку никакого жилья у них в собственности нет и где-то у родственников они не прописаны. Решение о размере ежемесячной доплаты на жилье также будет принимать суд.

Напомним, российское законодательство в любом случае обязывает того из разведенных родителей, который не живет с детьми, участвовать в расходах на их содержание. Бывшие супруги могут заключить соглашение об уплате алиментов, где прописать те условия, которые устраивают обе стороны. Если договорить миром не получается, решение о выплате алиментов принимает суд. Ежели туда с иском не обращается сама разведенная мама (если дети остались с ней), это за нее вправе сделать органы опеки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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