2019-06-05T11:14:50+03:00
Спорт

Юлия Липницкая празднует день рождения. Олимпийской чемпионке Сочи исполнился 21 год

Сейчас она - проводит мастер-классы и выступает в ледовых шоу
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Сейчас Липницкая проводит мастер-классы и выступает в ледовых шоу.Сейчас Липницкая проводит мастер-классы и выступает в ледовых шоу.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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5 июня 2019 года исполняется 21 год одной из главных героинь Олимпиады 2014 года в Сочи - фигуристке Юлии Липницкой. Она является самой молодой в истории своего вида спорта спортсменкой, которая выиграла золотую медаль Зимних Игр.

Сейчас она уже официально завершила активную спортивную карьеру и не катается с 2017 года. В свое время она до 2015 года тренировалась в группе у Этери Тутберидзе. А затем - переехала в Сочи, где начала сотрудничество с Алексеем Урмановым. Но ее результаты пошли вниз и в декабре 2016 года она не смогла заявиться на чемпионат России, получив травму. Липницкая просто подскользнулась на льду, выходя из подъезда.

Ныне Юлия Липницкая - участница многочисленных ледовых шоу, проводит мастер-классы. А в паре с Еленой Ильиных, тоже олимпийской чемпионкой Сочи-2014 в команде - она владеет академией фигурного катания.

Юлия Липницкая - олимпийская чемпионка Сочи-2014, чемпионка Европы 2014 года. На чемпионате мира 2014 она выиграла серебряную медаль. В финале Гран-При сезона 2013/2014 Липницкая стала серебряным призером.

ИСТОЧНИК KP.RU

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