2019-06-05T12:09:22+03:00
Общество

Близнецы, которых мама бросила в подмосковном хостеле, пробудут в больнице еще неделю

У крох режутся зубки и врачи решили оставить их под присмотром
Анастасия ВАРДАНЯН
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Малыши пробудут в больнице еще неделю.Малыши пробудут в больнице еще неделю.
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За судьбой этих годовалых близнецов следит вся страна. Напомним, крох в подмосковном хостеле оставила родная мама. Женщина вышла из здания под предлогом поиска паспорта и пропала. Только спустя трое суток 35-летняя гражданка Украины была арестована. За "оставление детей в опасности" и "неисполнение родительских обязанностей" мамаше-кукушке грозит до пяти лет лишения свободы. Причем ожидать решения суда она, скорее всего, будут за решеткой.

Малыши сразу же были доставлены в больницу. Тогда у них диагностировали обычное ОРВИ. Однако пока о выписке речи не идет.

- Они пробудут в больнице еще неделю. Это связано с процессом прорезывания зубов, который провоцирует повышение температуры. Врачи решили оставить детей под своим присмотром, - рассказал "Комсомолке" Ксения Мишонова, уполномоченный по правам ребенка в Московской области. - Сразу после выписки дети будут переданы в опытную приемную семью. Это будет временной мерой. В том случае если биологическая мам будет лишена родительских прав, дети будут отданы на усыновление. В данной ситуации, учитывая малолетний возраст детей, это оптимальный вариант развития событий. Пока никто из родственников свои права на детей не заявил.

А вот от желающих усыновить детей нет отбоя. В списке потенциальных родителей более 30 семей не только из Москвы и Московской области, но и из других регионов России.

Напомним, в понедельник, 3 июня, мать близнецов была арестована в зале суда. Ближайшие два месяца женщина проведет в СИЗО.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Родила близнецов без паспорта, а через год подбросила в хостел

Это уже третий случай за последние две недели, когда нерадивые матери подбрасывают детей, а сами исчезают. Настоящий бэби-бум — только наоборот. Напомним, 16 мая 21-летняя украинка подкинула двухлетнюю дочку в детскую поликлинику на улице Бутырской (подробности)

Мамаша, бросившая двоих детей в хостеле, и раньше оставляла их в этой гостинице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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