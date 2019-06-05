Подозреваемому в убийстве спецназовца ГРУ предъявлено обвинение

В среду, 5 июня, было предъявлено обвинение подозреваемому в убийстве 24-летнего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина. Следствие настаивает на его аресте.

- Из числа задержанных установлено лицо, которое нанесло смертельное ранение ветерану боевых действий, пытавшемуся помочь травмированному в драке человеку, - сообщила "КП" Светла Петренко, официальный представитель Следственного комитета России.

Ранее сообщалось о задержании двоих участников конфликта. Это 42-летний и 37-летний уроженцы Армении. Один из них был арестован в съемной квартире в Москве, другого сняли с рейса самолета, который должен был лететь в Ереван. Фамилии подозреваемых правоохранительные органы не раскрывают. Оба сразу отказались давать показания.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/712766" frameborder="0"></iframe> СК показал кадры допроса задержанного по уголовному делу об убийстве бывшего военнослужащего в Красногорске.

Сегодня СК сообщил, что задержал еще двоих участников драки. Они подозреваются в причинении телесных повреждений мужчине и хулиганстве. Таким образом, всего по делу задержано четыре человека.

Напомним, в первый день лета в подмосковном поселке Путилково ударом ножа в сердце был убит 24-летний спецназовец ГРУ Никита Белянкин. Парень вмешался в массовую драку с участием кавказцев. Во время конфликта ножевое ранение в живот получил 28-летний анестезиолог Александр Сергеев. Сейчас он находится в больнице.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/712678" frameborder="0"></iframe> Бывшего спецназовца убили в драке в Подмосковье.Спецназовец погиб в уличной драке: он заступился за двух незнакомцев, которых избивала толпа приезжих. Он просто не смог остаться равнодушным и пройти мимо...

Уголовные дела возбуждены по двум статьям: "Убийство" и "Причинение тяжкого вреда здоровью".

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«Когда Никите было 17, он скрутил насильника и сдал его полиции»: отец убитого в Подмосковье спецназовца рассказал о сыне

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