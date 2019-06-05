Джанни Инфантино переизбран на пост президента ФИФА

Джанни Инфантино в среду, 5 июня, был официально переизбран на пост президента ФИФА. Это произошло во время конгресса организации, который проходит в Париже.

Инфантино руководит организацией с 26 февраля 2016 года. Он принял бразды правления после глубокого скандала, который спровоцировал досрочный уход с поста организации Йозефа Блаттера.

В марте Инфантино исполнилось 49 лет и с октября 2009 года он был генсеком УЕФА и запомнился миру как человек, который проводил жеребьевки главных европейских клубных турниров.

В 2017 году при президентстве Инфантино ФИФА одобрил расширение числа участников чемпионата мира по футболу с 32 до 48 сборных. При новом формате соревнования пройдут в 2026 году. Турнир тогда примет США, Канада и Мексика.

В феврале 2019 года Инфантино был награжден Оредном Дружбы. Были оценены его заслуги и большой вклад в подготовку и проведение чемпионата мира по футболу. Летом 2018 года этот турнир впервые в истории прошел в России. Чемпионом мира стала Франция, а на турнире впервые была использована система видеопомощи арбитрам - VAR.