Как школьники Ольхона спасают Байкал

Сердце Байкала, Ольхон. Здесь над глубочайшим озером мира поднимаются величественные скалы, распахивают объятия песчаные пляжи, шумят реликтовые леса и кажется, до сих пор царят духи, которым многие века поклонялись шаманы. Население Ольхона, по данным переписи, составляет порядка 1700 человек. Работает школа, краеведческий музей. А еще в заповедную зону приезжают десятки тысяч туристов из России и других стран.

Остров ОльхонФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Будущее Ольхона - за школьниками

Чтобы сохранить в современном мире уникальное культурное наследие острова, его великую природу, а главное - поддержать его жителей, была создана общественная организация Ольхонского района по гармоничному развитию личности детей и молодежи «Новое поколение».

В этом году при поддержке Фонда президентских грантов она запустила проект «Остров будущего». И посвящен он, в первую очередь, молодежи. Ведь именно от школьников зависит, каким будет Байкал завтра.

- Предыдущие наши проекты были посвящены взрослым, мы поддерживали инициативы ольхонцев, направленные на решение существующих проблем, развитие острова, - рассказала член регионального штаба ОНФ в Иркутской области, автор проекта «Остров будущего», руководитель Фонда поддержки местных сообществ «Ольхон» Эльмира Семенова. – Во время нашей работы на острове выяснилось, что у детей тоже много собственных идей и планов. Поэтому в 2018 году специально для них мы запустили «Остров будущего». Теперь вместе с детьми к нам идут родители. Но это замечательно! В некоторых наших занятиях участвуют целые семьи, представители нескольких поколений».

Школьники учатся беречь природу, изучают историю и традиции острова Фото: Фонд поддержки местных сообществ «Ольхон»

Единственная школа на острове находится в главном его поселке Хужир. Количество учеников – 254 человека. Большинство из выпускников раньше стремились навсегда уехать с острова. Здесь нет профессиональных учебных заведений, промышленных предприятий. Помочь детям получить первый профессиональный опыт, осознанно выбрать будущее призвание, получить навыки и знания, нужные для развития территории, может школа, а также - неравнодушные люди, жители Ольхона. Так считают авторы «Острова будущего».

Педагоги и психолог школы проводят для ребят тренинги и занятия, которые помогают раскрыть потенциал каждого ребенка, узнать, к чему у него лежит душа. А местные умельцы и приглашенные специалисты передают свой профессиональный опыт и знания.

Туристические юрты на острове.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Детей учат беречь природу и культуру острова

Сейчас на острове для ребят запущено семь образовательных проектов. Один из важнейших - это Школа экологии.

- Ребята живут на заповедном острове, который нужно беречь, хранить и даже восстанавливать. Но своих экологов сейчас на Ольхоне нет. Важно, чтобы появились специалисты, которые здесь родились, которые знают весь остров и любят его. Именно они смогут заниматься настоящей экологизацией территории, просвещением местных жителей, туристов, гостей острова, - уверена Эльмира Семенова.

Президентский грант помог закупить для ребят экологическую лабораторию, с помощью специального оборудования школьники учатся делать анализы воды, почвы, воздуха. Так ребята изучают урон, нанесенный человеком природе Байкала.

Школа музейного дела и экскурсоводов помогает детям лучше узнать древнюю историю Ольхона.

- Остров богат легендами, традициями, но очень часто мы видим, что туристам, особенно китайским, гиды дают сведения, не соответствующие действительности. В то время, как остров обладает прекрасным наследием, которое нужно сохранять, раскрывать и развивать, - уверена Эльмира Семенова.

Ещё одному направлению, Школе молодого лидера, уже несколько лет. Здесь школьники учатся писать свои собственные проекты и проходить путь от идеи до ее реализации. А в Молодежном пресс-центре занимаются те, кто в будущем мечтают стать журналистами. У ребят есть своя газета, они учатся писать заметки, берут интервью, записывают радио сюжеты и мобильные репортажи. Они мечтают рассказать миру о настоящем Ольхоне.

- На острове происходит много событий: фестивалей, конференций, но о них почти никто не знает, не говорит. Мы надеемся, что этот опыт поможет и самим ребятам в будущей профессии: кто-то из них останется здесь, кто-то уедет и продолжит рассказывать об острове, - говорит Эльмира Семенова.

благодаря поддержке фонда президентских грантов, дети из поселка Хужир занимаются в мастерских Фото: Фонд поддержки местных сообществ «Ольхон»

И, наконец, на острове для детей работают мастерские. Уже второй год ребята учатся керамике. Особенно популярно это направление у младших классов. В этом году под руководством мастера Елены Алексеевой они готовят уже вторую выставку. В Мастерской по работе с деревом подростки учатся создавать скульптуры, композиции, деревянные узоры для домов. А мастерская ткачества и шитья «Мамина гостиная» помогает сохранить ремесла, которые начали забываться на острове.

“Ольхонские авоськи” и “стеклянная юрта”

Фонд «Ольхон» при содействии «Нового поколения» уже несколько лет поддерживает создание жителями собственных проектов развития острова. Здесь верят - будущее Ольхова в руках неравнодушных людей.

- Мы хотим поддержать местных жителей и их инициативы. Находим активистов, помогаем в обучении, направляем на стажировки. Мы проводим конкурс грантов для детей и взрослых всего района. Для того, чтобы они поверили в свои силы, для того чтобы они занимались своим островом, чтобы поняли - как много можно сделать самим, - говорит Эльмира Семенова.

Например, так появился проект по изготовлению “Ольхонских авосек”. Чтобы остановить массовое загрязнение берегов Байкала одноразовыми пластиковыми пакетами, местные женщины начали шить матерчатые сумки. Еще один проект - “стеклянная юрта”, которую построили в деревне Харанцы из собранных по всему острову бутылок. А школьники сами придумали проект “Бурятские книги” – чтобы ребята, которые изучают бурятский язык, могли читать литературу на этом языке.