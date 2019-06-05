Курбан Бердыев покинул казанский "Рубин"

В среду, 5 июня, официально было принято решение о том, что с должности главного тренера казанского "Рубина" уходит известный специалист Курбан Бердыев. Он работал в столице Татарстана с лета 2017 года.

- От имени болельщиков клуба выражаем признательность Курбану Бекиевичу и благодарность за неоценимый вклад в развитие клуба. Спасибо за все, Тренер! - попрощалась с тренером пресс-служба "Рубина".

Курбан Бердыев не смог во второй раз "завести" казанский клуб. Он пришел в "Рубин" в июне 2017 года из ФК "Ростов", который смог сделать серебряным призером чемпионата России и участником Лиги Чемпионов. Тогда как команду принял в ранге аутсайдера Премьер-Лиги.

С казанским "Рубином" Бердыев дважды выигрывал чемпионат России - в 2008 и 2009 годах, Кубок России (2011/2012), дважды Суперкубок страны в 2010 и 2012 годах. В 2003 и 2010 годах "Рубин" при Бердыеве был бронзовым призером чемпионата России.

В еврокубках его команда доходила до четвертьфинала Лиги Европы ("Рубин"), а с "Ростовом" Бердыев доходил до 1/8 финала турнира.

В "Рубине" Бердыев провел 553 матча, выиграв 247 из них. Теперь же официально один из самых ярких специалистов в России - без работы.