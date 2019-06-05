Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин - в прямом эфире на kp.ru
Министр ответит на вопросы о нацпроект «Экология» и "мусорной реформе" [видеотрансляция с 14:30 мск]
Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин. Фото Михаил Терещенко/ТАСС
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Сегодня, 5 июня, день экологии. В открытую студию «Комсомольской правды» на Петербургском международном экономическом форуме приходит Дмитрий Кобылкин, министр природных ресурсов и экологии.
Прямую трансляцию интервью смотрите на сайте kp.ru в 14:30. Главные темы беседы - нацпроект «Экология» и "мусорная реформа". Ведущий - Евгений Беляков.
Дмитрий Кобылкин на ПМЭФ-2019.
ИСТОЧНИК KP.RU