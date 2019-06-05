Хабиб стал самым дорогим бойцом UFC

НАЧНЕМ С ПУАРЬЕ

Боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов снова в игре. Скоро заканчивается его 9-месячная дисквалификация, которую он получил за драку в Лас-Вегасе после победного боя с Конором Макгрегором. А 7 сентября в Абу-Даби Хабиб, почти после годового перерыва, проведет свой первый бой против Дастина Пуарье. Американец вышел на действующего чемпиона по спортивному принципу, что в боях без правил далеко не правило. Но, похоже, что в UFC уже пресытились скандалами. Если сравнить бойцов, то в активе Нурмагомедова 27 боев и 27 побед. Пуарье выиграл 25 поединков и потерпел 5 поражений. Но о шансах соперников мы поговорим еще не раз. А пока гораздо интереснее узнать условия, на которых Хабиб возвращается в клетку.

Вот как прокомментировал новое соглашени с UFC менеджер Хабиба Али Абдель-Азиз: «Мы очень рады подписанию контракта, ведь о нас хорошо позаботились. Даже не можем просить большего и очень благодарны. Это самые легкие переговоры и одна из крупнейших сделок в истории UFC. Сегодня Хабиб - самый высокооплачиваемый спортсмен в UFC. Поверьте мне, это так».

СКОЛЬКО ЗАРАБОТАЛ НУРМАГОМЕДОВ

А ведь еще год назад заработки Хабиба были более чем скромные. За последние 10 боев в UFC Нурмагомедов заработал чуть более миллиона долларов. На тот момент по доходам он находился лишь на 113-м месте среди всех бойцов смешанного стиля. И даже его бой с Макгрегором не озолотил победителя. Хабиб должен был получить 2 миллиона долларов в виде фиксированной суммы в не зависимости от исхода поединка. Но и из нее, после драки, удержали 500 тысяч в виде штрафа. Правда, не меньше команда Нурмагомедова получила от показа этого боя на платном ТВ в Америке. Но главное, что Нурмагомедов сделал себе имя и теперь может с высока смотреть на своих соперников.

«Я уже бил Хабиба» А на первом месте год назад числился Нейт Диас, выбивший в октагоне 13 миллионов долларов. (На втором по заработкам в UFC был Конор Макгрегор, который большую часть своего состояния в 100 миллионов долларов заработал в боксерском шоу-поединке с Мейвезером). Напомним, это тот самый Диас, который доставал Нурмагомедова еще в 2015 году на одном из бойцовских шоу в США, где они оба были зрителями. Тогда Нейт «дал леща» Хабибу, но секюрити их растащила, и словесная перепалка перешла в соцсети. И вот теперь Диас, явно завидуя Нурмагомедову, вновь раздухарился. «Я уже бил Хабиба по лицу. Я говорил вам об этом, ребята. И я победил Конора Макгрегора еще до Хабиба, причем проще и быстрее, чем он (в 2016 году Диас выиграл бой у Макгрегора тоже удушением сзади – Авт.). Хабиб не такой скромный и хороший парень, каким хочет казаться. Он со своим другом высмеивал меня и пытался полезть в драку, но я послал его подальше и ударил по лицу. Он был напуган и остался с этим страхом на всю жизнь. Его команда ничего не сделала. Мы были вдвоем, а их было 15 человек. Вы думали, что эта армия — жесткая? Они просто испугались за свою жизнь», — приводят СМИ слова 34-летного Нейта Диаса, который явно хочет встать в очередь, чтобы подзаработать на поединке с российским бойцом.

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