Португалия - Швейцария 5 июня 2019: прямая онлайн-трансляция финала Лиги Наций по футболу

В Португалии сегодня, 5 июня, открывается финальный этап Лиги Наций. В новом европейском турнире сыграют 4 команды по итогам отбора в элитной лиге прошлой осенью. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи полуфинала Лиги Наций Португалия - Швейцария 5 июня 2019.

Статистика личных встреч Португалия - Швейцария 5 июня 2019 года

22 раза команды играли между собой. 10 побед у Швейцарии, 7 - у Португалии. Остальные 5 встреч завершились вничью. В матчах отборочного турнира ЧМ-2018 сборные обменялись победами по 2:0 на поле друг у друга.

Прогнозы на матч Португалия - Швейцария 5 июня 2019 года

Португалия - фаворит поединка против Швейцарии.

Прогноз на матч Португалия - Швейцария 5 июня 2019 года

Футболисты сборной Португалии одержат победу над Швейцарией с разницей в один гол.

Трансляция матча Португалия - Швейцария 5 июня 2019 года

Трансляция матча Португалия - Швейцария 5 июня 2019 года состоится в прямом эфире на канале Матч ТВ с 21:45 по московскому времени.