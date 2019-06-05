Путин отправил в Астрахань полковника с орденом Мужества

Исполняющий обязанности губернатора Астраханской области Сергей Морозов в среду сложил с себя полномочия по собственному желанию. Владимир Путин принял отставку Морозова, возглавлявшего область восемь месяцев, и провел встречу с его сменщиком.

При этом претензий к работе Морозова у президента не было, глава государства поддерживал и.о. губернатора и на недавнем совещании по развитию Астраханской области, согласился с его предложениями по развитию региона. Рейтинг Морозова за восемь месяцев вырос почти в три раза, но по семейным обстоятельствам он был вынужден подать заявление об отставке. Путин поддержал его просьбу, Морозов продолжит службу в одной из российских спецслужб.

Исполняющий обязанности губернатора Астраханской области Сергей Морозов сложил с себя полномочия главы региона. Фото Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Временно исполняющим обязанности губернатора назначен заместитель полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе Игорь Бабушкин. Он проходил службу в ФСБ, в звании полковника перешел в Росимущество, а в сентябре прошлого года получил назначение в аппарат полпреда на Северном Кавказе.

КТО ПРИШЕЛ

Бабушкин Игорь Юрьевич

Родился 5 апреля 1970 года в Рыбинске Ярославской области.

Окончил Московское высшее общевойсковое командное училище, военный институт пограничной службы, Институт менеджмента, экономики и инноваций.

С 1992 по 2012 проходил военную службу на командных должностях в вооруженных силах и подразделениях ФСБ. С 2013 по 2018 был заместителем руководителя Росимущества. 25 сентября 2018 года был назначен заместителем полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе.

Полковник запаса, награжден Орденом Мужества. Женат, воспитывает дочь.