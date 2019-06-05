Премьер Чехии тратил субсидии ЕС на свой агрохолдинг. В Праге 120-тысячный митинг потребовал его отставки

Таких митингов в Праге не было с 1989 года: тогда после массовых манифестаций в стране пал коммунистический режим, а события те назвали «бархатной революцией» — за бескровность.

И вот опять. «Бабиш тащит нас в коммунизм», — написано на плакатах у демонстрантов в центре Праги. Повод для протеста — до боли знакомый. Действующий премьер-министр Андрей Бабиш — один из самых богатых людей в стране, владеет множеством активов, включая холдинг Agrofert. Да, формально, став главой парламентской республики два года назад, от управления бизнесом магнат отошел, но все всё понимают.

Собравшиеся желают отправить действующего премьера под суд.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Более того, сейчас выяснилось, что премьер тратил деньги, поступающие в Чехию из бюджета Евросоюза, на… субсидии семейному агрохолдингу. Которому, на минутку, принадлежит почти 2% сельхозземель в стране.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Волну протеста вызвали данные о том, что премьер тратил поступающие из Евросоюза деньги на субсидии своему агрохолдингу.Фото: REUTERS

Такого чехи не стерпели — и устроили в центре столицы митинг на 120 тысяч человек (это при населении всей страны — чуть больше 10 миллионов). Демонстранты обещают продолжать свою «пражскую весну» вплоть до отставки Бабиша. Но сам 64-летний политик все обвинения отвергает и уходить пока не собирается.

Таких массовых митингов в Праге не было со времен Бархатной революции.Фото: REUTERS

Став премьером два года назад, Бабиш отошел от управления своим агрохолдингом, но, как выяснилось, это не совсем так...Фото: REUTERS

— Бабиша нельзя назвать ни «пророссийским», ни «антироссийским». Он выходец из крупного бизнеса, сталкивался с обвинениями в сокрытии доходов, а на выборы шёл с популисткими лозунгами. То есть всё очень похоже на историю президента США Дональда Трампа, который тоже много лет подвергается нападкам за неоднозначные бизнес-схемы и якобы уклонение от уплаты налогов, — сообщил «КП» исполнительный директор Мониторинговой организации стран СНГ и Европы Станислав Бышок. — При этом Чехия заметной роли в международных делах не играет, узловой точкой совместных российско-европейских проектов не является. Так что утверждать, будто митинги в Праге спровоцировал Запад, я бы не стал. Думаю, это внутричешское дело, и нам здесь лучше хранить нейтралитет.