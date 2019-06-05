«Цены пойдут вниз через год»: абоненты начали расплачиваться за отмену роуминга

О том, что услуги мобильных операторов подорожают, предупреждали. Эксперты предполагали даже, что из-за «закона Яровой» (вступил в силу в июле 2018) тарифы могут вырасти вдвое. Этого не случилось, но теперь впервые за два года стоимость мобильной связи в стране пошла в рост. Правда, ненамного. В среднем, тарифы выросли на 7 рублей. Об этом сообщается в исследовании информационно-аналитического агентства Content Review. Проанализированы тарифы восьми операторов по всей стране (МТС, «МегаФон», «Билайн», Tele2, а также крымских Win Mobile, «КрымТелеком», «СевМобайл» и «Волна Мобайл»).

- По сравнению с декабрем 2018 года, когда проводилось предыдущее исследование, средний минимальный пакетный тариф на мобильную связь вырос на 3% с 255 до 262 рублей. На стоимость мобильной связи повлияли повышение НДС на 2 процентных пункта, стагнация ценовых войн операторов в ряде регионов, введение тарифов с безлимитным интернетом и отмена внутрисетевого роуминга, - говорится в отчете агентства.

Руководитель Content Review Сергей Половников в комментарии «КП» добавил, что сотовая связь в России остается одной из самых дешевых в мире.

- Мобильным операторам надо как-то компенсировать то, что делает государство, - говорит Половников. - Самое большое влияние оказала отмена роуминга. Ведь его себестоимость никуда не делась. Операторы вынуждены были разделить эти расходы на всех.

По словам эксперта, из-за низкой мобильности населения, внутрисетевой роуминг большинству был попросту не нужен. Теперь же за него фактически платят все. При этом цены подняли очень аккуратно, всего на 3% и на самых дешевых тарифах, в то время как многие абоненты тратят на связь больше 500 рублей в месяц — для них цены не изменились, если не снизились.

Эксперт предположил, что связь может еще раз повысится до конца года, но с конца 2020 - начала 2021 года цены пойдут на снижение.

- Стоимость снизится за счет того, что окончатся негативные эффекты, - объясняет Половников. - Полностью будет внедрен «закон Яровой», под который операторы зарезервировали огромные суммы. Также закончится эпопея с роумингом.

В «Билайне» не согласились с результатами исследования.

- НДС действительно повысился, однако наряду с этим снова пришли к популярности безлимитные тарифы – к примеру, в Билайн безлимит можно купить всего за 99 рублей в месяц, - прокомментировали «КП» представители мобильного оператора. - Поэтому о повышении стоимости среднего минимального пакета на связь говорить не приходится.

Остальные операторы «Большой четверки» отказались от комментариев.