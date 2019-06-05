Задайте вопрос заместителю мэра Москвы

Владимир Конкин: «Место встречи» Говорухин снимал и в Сокольниках, и в других местах. Названия там исторически сложились. Логично, что именем режиссёра назвали часть новой набережной Яузы

Знаменитый актёр рассказал об этом на сайте kp.ru и в эфире Радио «Комсомольская правда» [аудио]