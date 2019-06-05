2019-06-05T17:25:31+03:00
Общество

Задайте вопрос заместителю мэра Москвы

В прямом эфире kp.ru - заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин [видеотрансляция 6 июня с 11.00]
Светлана ВОЛКОВА
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Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат ХуснуллинЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат ХуснуллинФото: Михаил ФРОЛОВ
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В четверг, 6 июня, с 11.00 до 12.00 гостем радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) станет заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Шакирзянович Хуснуллин.

В прямом эфире обсудим такие основные вопросы:

- какие новые станции метро откроются в этом году?

- когда участники реновации узнают даты переезда в новые квартиры?

- правда ли, что в Москве запустят дополнительные маршруты канатных дорог?

- будут ли в столице отменять проекты, против которых выступают жители?

Вы можете задать свои вопросы Марату Хуснуллину в прямом эфире радио «Комсомольская правда» (8-800-200-97-02) и на сайте kp.ru, в комментариях к этой статье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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