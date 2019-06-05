Задайте вопрос заместителю мэра Москвы
В четверг, 6 июня, с 11.00 до 12.00 гостем радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) станет заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Шакирзянович Хуснуллин.
В прямом эфире обсудим такие основные вопросы:
- какие новые станции метро откроются в этом году?
- когда участники реновации узнают даты переезда в новые квартиры?
- правда ли, что в Москве запустят дополнительные маршруты канатных дорог?
- будут ли в столице отменять проекты, против которых выступают жители?
Вы можете задать свои вопросы Марату Хуснуллину в прямом эфире радио «Комсомольская правда» (8-800-200-97-02) и на сайте kp.ru, в комментариях к этой статье.
ИСТОЧНИК KP.RU