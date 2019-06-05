Опыт лидера: Москва четвертый год подряд занимает первое место в рейтинге по уровню развития ГЧП

При этом инвестиции поступают в самые разные сферы: транспорт, ЖКХ, образование, здравоохранение и другие. Модель ГЧП выбирается в зависимости от целей и задач конкретного проекта.

Различные формы государственно-частного партнерства столица начала применять одной из первых в России. Самые популярные формы сотрудничества властей и бизнеса – контракты жизненного цикла, концессии, корпоративные соглашения, офсетные контракты, аренда городской недвижимости с инвестиционными обязательствами (так называемые «рублевые программы»). Механизмы ГЧП ориентированы как на крупных инвесторов, так и на малый и средний бизнес.

Такая политика помогает не только интегрировать частный капитал в экономику на самых выгодных условиях, стимулировать развитие мегаполиса, создавать новые рабочие места, увеличивать налогооблагаемую базу, но и решать задачи по импортозамещению в социально значимых сферах. Например, Москва заключила первый в России офсетный контракт в фармацевтической промышленности. Всего столица подписала два офсетных контракта в области фармацевтики с совокупным объемом инвестиций 8,8 млрд рублей на закупку 53 лекарственных средств.

Также среди примеров государственно-частного партнерства – проекты строительства канатной дороги над Химкинским водохранилищем. Объем инвестиций в этот проект составит порядка 3,16 млрд рублей. На сегодняшний день Правительством Москвы объявлен конкурс на право концессии по строительству. О готовности участвовать в конкурсе заявили 5 компаний. В столице сегодня реализуется и другая крупная транспортная концессия – это создание северного дублера Кутузовского проспекта. Новая дорога будет состоять из шести полос, протяженностью 10 км. Трасса пойдет от Делового центра «Сити» до МКАД. Посредством контрактов жизненного цикла город приобретает подвижной состав для метрополитена, обновляет автобусный и трамвайный парки. Все это дает мультипликативный эффект и позволяет делать город еще более привлекательным для инвесторов.