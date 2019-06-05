Нелегалы душат честную торговлю

Из-за продавцов контрафактных и контрабандных сигарет законопослушный бизнес ежегодно теряет 10 млрд. рублей прибыли, а бюджет страны недополучает 70 млрд. рублей акцизов. Эти данные в рамках Недели российского ритейла озвучил президент Ассоциации малоформатной торговли Владлен Максимов.

Возникает вопрос: при чем тут сигареты? Дело в том, что табачная продукция для мелкой розницы – это «якорный» товар. Наряду с алкоголем он является не только важным источником выручки, но и на профессиональном языке ритейлеров обеспечивает «трафик», то есть приток покупателей. Надо купить сигарет - , заодно взял еще и молока с хлебом. В магазин, где нет табачной стойки, покупатели перестают ходить, предпочитая взять все в одной торговой точке. Кроме того, сигареты - одна из немногих категорий, позволяющих небольшим магазинчикам на равных соседствовать с крупными сетевыми магазинами с точки зрения ассортимента и цены.

По словам Владлена Максимова, когда в регион заходят две-три группы нелегалов, они создают эффект домино и обрушивают работу честных владельцев магазинов. При этом на «белые» сигареты продавцы накручивают около 10% от закупочной цены, а вот нелегалы готовы продавать контрафактные сигареты в два раза дешевле и все равно получат больше прибыли, чем честные торговцы, ведь с нелегальных сигарет налоги не платят. А их в каждой «белой» пачке – 62 рубля.

Ситуация для малого бизнеса становится опасной везде, разве что темпы роста продаж контрафакта и контрабанды отличаются в зависимости от географии региона. В среднем по стране доля нелегального табака на рынке – около 10%. А в приграничных с Белоруссией, Украиной, и Казахстаном территориях, откуда идет основной поток криминальных сигарет, незаконный бизнес по обороту приближается к легальному. Например, в Брянской области говорят об эпидемии контрабанды: больше трети сигарет на рынке – из Белоруссии. Еще хуже ситуация в Ростове-на-Дону – здесь нелегальные сигареты занимают больше 40%.

ЧЕСТНЫЙ МАГАЗИН

Понятно, что если сидеть сложа руки, то совсем скоро на рынке просто не останется добросовестных ритейлеров – магазины или закроются, а значит исчезнут рабочие места, или будут вынуждены перейти на «темную сторону». Тогда нелегальный рынок вырастет в несколько раз, а с ним - и потери государства. Не говоря уже о потребителе, который получит продукт, сомнительного происхождения и неопределенного качества.

Поэтому на Неделе российского ритейла Ассоциация малоформатной торговли заявила о запуске федерального проекта «Честный магазин». Как рассказал Владлен Максимов, этот проект в пилотном режиме идет в Омской области и неплохо себя показал.

Задача кампании – научить потребителей и розницу отличать легальный табак от нелегального, предоставить им поддержку и инструменты борьбы с незаконным табачным бизнесом, скоординировать работу бизнеса, силовых ведомств и власти. К борьбе с нелегалами Ассоциация привлекла волонтеров «патруля качества» и активистов общественных организаций, которые будут проверять торговые точки.

-Мы будем работать над тем, чтобы не допустить продажи нелегального товара, и безусловно, сделаем так, чтобы властям и силовикам сложно было не реагировать на факты нарушения закона продавцами, - подчеркнул Владлен Максимов.

Ключевыми регионами для кампании «Честный магазин» в 2019 году станут Санкт-Петербург и Ленинградская область, Новосибирск, Алтайский край, Брянская и Смоленская области, Воронеж, Тамбов, Липецк, Белгород, Ростовская область, Ханты-мансийский автономный округ, Оренбург и Челябинск, где доля нелегальных сигарет достигла наибольших масштабов и стала представлять повышенный риск.

ОБЪЕДИНИТЬ УСИЛИЯ ПРОТИВ ОБЩЕГО ВРАГА

Очевидно, что только своими силами розничная торговля с нелегальными сигаретами не справится. Нужны еще контроль и взаимодействие в этом деле с силовиками, местными властями и общественными организациями.

Руководитель департамента потребительского рынка и услуг Ростовской области ИринаТеларова сообщила, что по инициативе департамента в регионе должны быть приняты серьезные меры против торговцев незаконным товаром.

– Мы предложили увеличить штрафы с 10-15 тысяч рублей до 30-50 тысяч для должностных лиц, и с 10-15 тысяч рублей до 500-800 тысяч – для юридических лиц, - отметила Ирина Теларова.

Кроме того, в регионе готовится постановление, согласно которому нестационарные точки торговли, уличенные в реализации контрабандных сигарет, будут лишаться лицензии.

Важным инструментом в борьбе с нелегальными сигаретами станет и введение маркировки сигаретных пачек, которая не даст ввести в оборот нелегальную продукцию. Производитель маркирует продукцию, после чего отслеживается вся цепочка, вклиниться в которую невозможно. Более того, потребитель и сам сможет буквально за секунды проверить происхождение сигарет, просто отсканировав код на своем смартфоне. Уже с 1 июля 2019 года для российского рынка можно будет производить только сигареты с цифровой маркировкой, а с 1 июля 2020 года сигареты без маркировки будут вне закона.

«Ситуация с нелегальными сигаретами критическая – они уже занимают 10,3 % табачного рынка. Для борьбы с этим злом требуется комплексный подход, включая такие изменения в российском законодательстве как: ужесточение наказания за оборот нелегальной продукции, ограничение норм перемещения физлицами немаркированных сигарет (по аналогии с алкоголем), усиление контроля за оборотом специальных марок, создание госреестра производственного оборудования и обязательное уничтожение конфискованного оборудования, на котором производилась нелегальная продукция. Еще один из возможных инструментов – установление «пороговой» цены на сигареты на основе минимальных налоговых обязательств – акцизов и НДС», - сказал директор департамента по работе с госорганами JTI Василий Груздев.

Если ничего не предпринять, то над малым бизнесом нависнет реальная угроза разорения. Ведь с 2013 года нелегальный оборот сигарет вырос в 10 раз. Он растет по-прежнему активно, ведь теневые коммерсанты – не бабушки, стоящие на рынке с блоком сигарет, а организованные преступные группировки. Именно они зарабатывают на этом сотни процентов прибыли и десятки миллиардов рублей, которые фактически вынимают из кармана государства и потребителя.

Поэтому реакция государства на такую деятельность нужна симметричная и, следовательно, жесткая.