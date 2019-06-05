Колокольцев наградил детей-очевидцев преступлений

Министр МВД России Владимир Колокольцев встретился с детьми, которые проявили мужество и активную гражданскую позицию при задержании преступников и предотвращении правонарушений. Торжественная церемония состоялась в Московском университете МВД России им. В.Я. Кикотя. Ее участниками стали 20 ребят из 10 регионов страны, которым были вручены почетные грамоты и ценные подарки.

Среди награжденных 12-летний Владимир Хитрин из Свердловской области. Год назад он стал очевидцем жестокого избиения одного мужчины другим. Мальчик зафиксировал происходящее на камеру мобильного телефона и побежал за помощью. Первым на его пути оказался сотрудник МО МВД России «Верхнесалдинский» прапорщик полиции Алексей Евдокимов, который просмотрел видео кадры и по приметам задержал подозреваемого в преступлении.

А 10-летнему Андрею Колодкину из Свердловской области удалось запечатлеть, как двое мужчин похищают в его дворе люк с канализационного колодца. Злоумышленники положили люк и металлическое кольцо в багажник автомобиля и скрылись. Мальчик отправил кадры с сотового телефона сотрудникам МО МВД России «Кировоградское». Благодаря находчивости ребенка один из воров был установлен и задержан.

Среди храбрецов-операторов оказались 11-летняя Дайана Тарабукина и 12-летняя Елена Сергиенко из Якутии. Благодаря кадрам с телефонов девочек полицейским удалось задержать хулиганов, которые угрожали прохожим травматическим пистолетом.

Знакомьтесь с целым подразделением героев: 12-летние кадеты городской школы города Волжского Дмитрий Богдашкин, Даниил Гетман, Тимофей Комиссаров, Артемий Краснопольский, Максим Пырков, Егор Строков не только успели заснять преступника, который у пенсионерки вырвал сумочку, но также помогли прохожим догнать и обезвредить грабителя.

Министр МВД России Владимир Колокольцев встретился с детьми, которые проявили мужество и активную гражданскую позицию

Благодаря наблюдательности 11-летней Екатерины Некрасовой из Кемеровской области полицейским удалось схватить подозреваемого в 3 грабежах, совершенных в отношении пожилых граждан. Злоумышленник выслеживал пенсионеров, врывался в их жилища и похищал деньги, ценные вещи. Екатерина сообщила следователям, что видела, как он заходит в подъезд.

16-летний Елисей Бовт стал свидетелем того, как неизвестный мужчина, угрожая предметом похожим на пистолет, отобрал деньги у почтальона. Школьник сообщил об этом полиции. А 11-летние Таисия Арютина, Мария Аникина и Илья Шкода из Калининградской области, гуляя во дворе многоквартирного дома, заметили, как из окна 6-го этажа по связанным простыням спускаются двое мужчин. Дети позвонили "911". Воров внизу встретили полицейские. У форточников обнаружили ценности и деньги жильцов дома.

Во многих случаях подростки сумели быстро и верно описать внешность преступников и дать свидетельские показания. В то время как пострадавшие от преступлений люди не могут сдержать свои волнения и вспомнить налетчиков.

«Своим примером вы показали не только ровесникам, но и старшему поколению, что лучшие человеческие качества – смелость, сила духа, готовность рисковать во имя спасения других людей – в полной мере присущи и совсем юным гражданам нашей страны. Это вселяет уверенность в том, что будущее России – в надежных руках. Для таких, как вы – смелых, ответственных, решительных – двери наших учебных заведений всегда открыты, в том числе и Московского университета МВД России», - поздравил детей Глава МВД России Владимир Колокольцев.

Министр пожелал ребятам крепкого здоровья, успехов в учебе и поблагодарил их родителей, педагогов за воспитание таких замечательных детей. После завершения церемонии награжденных пригласили на экскурсию по университету, Красной площади, Александровскому саду и парку Зарядье. Юные гости столицы также ознакомились с работой оперативного полка конной полиции ГУ МВД России по г. Москве и посетили музей Московского уголовного розыска.