2019-06-05T18:35:32+03:00
Экономика

Пора установить правила экологически ответственного ведения бизнеса в Арктике

Лаборатория устойчивого развития Проектного офиса развития Арктики (ПОРА) в Мурманске осенью планирует представить стандарт экологической безопасности для Арктической зоны РФ
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Автор фото: Сергей КАРПУХИНАвтор фото: Сергей КАРПУХИН
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Эти намерения были озвучены на состоявшемся 4 июня заседании дискуссионного клуба ПОРА в Москве

Условия ведения промышленной деятельности в Арктической зоне РФ сильно отличаются от условий в регионе. Большая часть особенностей связана с уникальной природной спецификой Заполярья. Это и вечная мерзлота, и хрупкая экосистема, и традиционное природопользование со стороны коренных народов. На заседании дискуссионного клуба ПОРА эксперты обсудили правила ведения экологически ответственного бизнеса в Арктике.

По мнению координатора программ ПОРА Александра Стоцкого, зачастую неизвестно, что является гранью ответственности бизнеса по отношению к арктической природе. "Мы часто слышим критику: такая-то компания неправильно себя ведет, а предприятие другой представляет из себя "горячую экологическую точку". Но что допустимо, а что неприемлемо - никто не знает. Просто нет такой объективной оценки. Мы решили разработать общественный экологический стандарт и предложить всем крупным промышленным компаниям, работу которых мы оцениваем в рамках проекта "Полярный индекс", взять на себя добровольные обязательства по следованию этим положениям" - сказал Александр Стоцкий.

Заместитель председателя по научной работе Кольского научного центра Российской Академии Наук (КНЦ РАН) Владимир Маслобоев считает необходимым разработать концепцию стандарта и предпринять дальнейшие шаги для ее реализации. Это включает создание системы индикаторов и формирование органа добровольной сертификации для организаций, работающих на территории российской Арктики. “Экологический стандарт должен быть привлекательным для промышленников и понятным для широкой публики, ведь это позволит создать простые, прозрачные правила присоединения организаций к стандарту”, - пояснил ученый.

Автор фото: Сергей КАРПУХИН

Автор фото: Сергей КАРПУХИН

По мнению участников дискуссии, крайне важно объединить усилия всех заинтересованных сторон - экспертного сообщества, неправительственных организаций, органов законодательной и исполнительной власти, бизнеса. Такой работой займется специально создаваемое подразделение ПОРА - Лаборатория устойчивого развития. Эта лаборатория является совместным проектом ПОРА и КНЦ РАН, ее офис будет располагаться в Апатитах и Мурманске. Руководитель Лаборатории, заместитель директора Института проблем промышленной экологии Севера КНЦ РАН Евгений Боровичев считает важной научную основу разработки экологического стандарта. “Эко-стандарт - это сложный, многофакторный документ. С одной стороны, он должен описывать существующую экологическую реальность доступным языком, а с другой стороны - это не должен быть примитивный набор идеологем, организованный в политический комикс. Это должен быть работающий документ, приняв который как руководство к действию, компании будут уверены, что они придерживаются наиболее передовых правил обеспечения экологической безопасности", - рассказал эксперт.

Ольга Штемберг, председатель Комитета московской Торгово-промышленной палаты по поддержке предпринимательства в сфере нового качества жизни и устойчивого развития, поддержала необходимость принятия документа и отметила, что в концепции должны быть грамотно учтены все аспекты ведения бизнеса, выставлены четкие и понятные требования как для российских, так и для иностранных компаний, присутствующих в Арктике.

Александр Климентьев, советник Постоянного представительства Республики Саха при Президенте РФ, предложил разделить введение экологических требований на два этапа. Первый – на добровольной основе для крупных компаний, активно осуществляющих деятельность в Арктике: «Роснефть», «Новатэк», «Лукойл» и так далее. Второй – для всех организаций Арктической зоны России.

Анатолий Горшков, заместитель президента ассоциации «Русрециклинг», заявил о важности сотрудничества с «Росатомом» в данной сфере, так как его проекты сильно влияют на экологические аспекты в Арктике.

Андрей Иванов, координатор социальных и просветительских проектов ПОРА, отметил, что такой документ будет интересен рейтинговым агентствам.Они могут способствовать продвижению стандарта и донесению экологических требований до компаний. Представители бизнеса и государства, присутствовавшие на мероприятии, отметили, что они поддерживают необходимость принятия такого документа, а также предложили придать документу международный статус.

Автор фото: Сергей КАРПУХИН

Автор фото: Сергей КАРПУХИН

Справка

Проектный офис развития Арктики — общероссийская площадка для коммуникации государственных, общественных и коммерческих организаций, заинтересованных в устойчивом развитии Арктики. Экспертный центр “ПОРА” создан для привлечения внимания к социальным, экономическим и экологическим аспектам жизнедеятельности человека на севере России.

Сайт экспертного центра: www.porarctic.ru

Координация работы со СМИ: Марина Горецкая, goretskaya@porarctic.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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