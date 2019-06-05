СК установил личность украинки, которая напала на посольство России в Киеве

Управление по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны, ГСУ СК России передало в суд материалы по гражданке Украины Ирме Крат. Она обвиняется в нападении на посольство России на Украине, которое произошло в марте 2016 года.

"Ирма Крат объявлена в международный розыск и сегодня заочно ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

В СК России напомнили, что ведомство продолжает расследование уголовного дела, возбужденного по факту нападения на Посольство РФ в Киеве в марте 2016 года, по признакам преступления, предусмотренного ч. 2, ст. 360 УК РФ (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой).

Ирма Крат объявлена в международный розыск

Представитель ведомства отметила, что украинская сторона такие "явно спланированные действия против российского дипломатического представительства" квалифицирует как хулиганство, что дает все основания СК России использовать предоставленные международным правом и национальным законодательством меры для защиты своих граждан и загранучреждений на Украине.