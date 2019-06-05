«Вел себя, как горилла, матюгнулся!» Телеведущий объяснил, почему навсегда изгнали украинца с «60 минут»

Скандал разгорелся в программе «60 минут». В гостях у телеведущих Евгения Попова и Ольги Скабеевой был украинский политолог Всеволод Непогодин. Обсуждали обстрел мечети в Донбассе во время одного из главных мусульманских праздников. На связи со студией был начальник пресс-службы народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

И тут Непогодин стал оскорблять оппонента из Донбасса. За это ведущие выгнали политолога из студии. Навсегда. Уходя он показал Безсонову неприличный знак.

Уходя политолог показал Безсонову неприличный знак

- Раз сказали, что навсегда, значит, навсегда, - рассказал «КП» телеведущий Евгений Попов. - Что случилось? Когда Безсонов выступал и рассказывал про обстрел мечети, он вел себя, как горилла (иначе не сказать), оскорбил Даниила, матюгнулся даже. Конечно, был изгнан из студии. Но так вести себя нельзя. Не то чтобы неприлично, это неуважение к самому себе. Если ты окружающих не уважаешь, не уважаешь ни жителей Донбасса, ни своих соотечественников, то зачем тебе давать трибуну, для того чтобы ты свое мнение выражал? Есть люди, которые ведут себя адекватно, и выражают украинскую позицию. Нам нужно ее слышать, потому что далеко не все верят, что так думает часть общества на Украине. Поэтому мы показываем. Но это просто уже перебор, мягко говоря, так нельзя. Конечно, навсегда, не будет его больше. В нашей передаче – точно никогда.