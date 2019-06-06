Как Пушкин и Вяземский из «Комсомолки» по Москве ходили

«ВАС Я ТОЖЕ УЗНАЛ. ВЫ ЛЕРМОНТОВ»

Пишет Вяземский - Клоков:

Главный замысел - напомнить всем о юбилее Пушкина (220 лет!), а заодно выяснить, каково работать ряженым в центре Москвы.

Мне выдали брюки, шелковую рубашку, жилет и бордовый сюртук с золотыми пуговицами. Я оделся - и стал похож на повзрослевшего барчонка, полюбившего карточные игры, балы и винишко. Жарко стало уже в примерочной. Но, глядя на Сашку, я старался не жаловаться. Ему дали пальто на меху.

Отправились к станции метро «Партизанская», поглядывая на людей. Никакой реакции! Такое ощущение, что у нас этих Пушкиных на каждой улице по пять штук.

Наконец раздался первый оклик:

- Пушкин?!

Сашка вычислил в хладном и надменном народе кричащего и, по-моему, поддатого мужика. И благодарно кивнул ему.

- А вы Лермонтов, - кинулся мужик ко мне. - Я сразу догадался.

- Вообще-то я Вяземский. Петр Андреевич. Тайный советник. Камергер. Поэт.

Мужик чуть не лопнул от смеха. А я зарекся поправлять эту чернь. Лермонтов так Лермонтов. Какая вообще разница, кто я. Меня за весь день кем только не называли: и Безуховым, и Дантесом, и Хлестаковым, и Керенским. Но только не Вяземским.

- Себя, как в зеркале, я вижу, но это зеркало мне льститФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

«ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ ПОЭТЫ, ПРОЙДЕМТЕ»

В метро подошли к кассе.

- Сударыня, нам две поездки, пожалуйста, - изрек Пушкин.

У той на лице не дрогнул ни один мускул. Ну Пушкин. Ну и че? Сейчас еще Толстой припрется. Потом Достоевский. И со всеми любезничай? Пассажиров на «Партизанской» тьма (рядом Измайловский кремль - мекка туристов).

На платформе стало повеселее. Сашка превратился в местную достопримечательность. С ним фотографировались пенсионеры, семейные пары, студенты.

У кассира на лице не дрогнул ни один мускулФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На эскалаторе я встал с левой стороны. Какой-то парень взял меня под локоть и молвил на ухо:

- Разрешите, ваша светлость?

Я прижался к Пушкину и пропустил современника. О, эта спешка. О, быстротечность жизни. О, эти безумные годы, которые угасают как веселье.

На Красной площади Сашка произвел фурор. Многие хотели потрепать его за бакенбарды, похожие на собачьи колтуны (других купить не успели). Кто-то фотографировал тайно, видимо, не желая платить.

В самый разгар нашего мероприятия к нам подошли полицейские. И, глядя в глаза солнцу русской поэзии, сухо сообщили:

- Здесь нельзя фотографировать в костюмах. Есть 54-й закон... Просим вас покинуть территорию.

Гонимый Сашка подобрал полы пальто и с гордо поднятой головой продефилировал в сторону площади Революции. Я, как верный товарищ и соратник, - за ним.

Сашка превратился в местную достопримечательностьФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/713110" frameborder="0"></iframe> Корреспонденты «КП» примерили на себя образы Пушкина и Вяземского.Виктор ГУСЕЙНОВ

«НА НИКОЛЬСКОЙ ТОЛЬКО МЫ С ВОЛОДЕЙ РАБОТАЕМ»

Пишет Пушкин - Рогоза:

Красную площадь я покидал, пытаясь найти в интернете, что за 54-й Федеральный закон такой. Оказалось, это который про митинги, собрания и пикеты.

Свернули на Никольскую. А там стоят наши конкуренты. Ленин и Сталин. Они нас, двух столичных франтов, тоже издалека увидели. И недобро так переглянулись. Оно и понятно: Ильич в свое время приехал в Москву с Волги, Сталин родом из Грузии. А я, то есть Пушкин, коренной москвич! Но к провинциальной «лимите» мы подошли первыми.

- Ну что, - говорим, - господа, ничего, если мы тут у вас, тоже походим?

- Походите, конечно, - разрешил Сталин (совсем непохожий на оригинал), а Ленин (еще больше непохожий) тоже согласно кивнул. - Только лучше на Манежную площадь идите. На Никольской только мы с Володей работаем. А на Манежке - все! Там и Путина встретите, и Ивана Грозного. И Пушкин свой есть.

На Манежке действительно исторических личностей завалисьФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ЛЕНИНЫ ЗДЕСЬ ВСЕ БУХАРИКИ

На Манежке действительно исторических личностей завались. Два царя Иоанна с куцыми бородками увлеченно фоткались с китайскими туристами. А встретил нас снова Сталин.

- Верной дорогой идете, товарищ Пушкин, - почему-то словами Ленина приветствовал меня генералиссимус, протягивая руку.

На самом деле его зовут не Иосиф, а Борис. И по национальности он лезгин.

- Ну и как вы тут, в режиме конкуренции? - говорю.

Со стороны Александровского сада брели еще два Сталина с абсолютно рязанскими лицами, хоть и в кавказских усах.

На Манежке Пушкин пользовался популярностьюФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Люди сами решают, кто больше похож, - развел руками дядя Боря. - Мы тут все в среднем берем по 200 рублей за фото. Зарабатывать можно неплохо.

- Правда, что Ленины и Сталины между собой дерутся за хлебные места?

- Я тут уже несколько лет и не помню таких случаев. У нас одних только Сталиных человек пять. Если я со всеми драться буду, когда же работать?

В Александровском саду к нам подошел еще один Сталин и назвал Вяземского Черчиллем.

- Я как-то раз общался с вашим Лениным, - вспомнил Пашка. - Он пожилой такой, но - выпивающий.

- Ленины здесь все бухарики, - махнул рукой Виссарионыч.

Мы взглянули по направлению, которое нам указывал «вождь народов». Там, на раскладном стульчике в тени беседки, прикорнул Ильич, прикрывшись газетой «ЛДПР».

- Что же вы, Владимир Ильич, коммунистическую идею предали? - расхохотался над своей острой политической шуткой Пашка - Вяземский.

Ленин смутился и попытался спрятать газетку за спиной.

- У вас же тут где-то свой Пушкин есть? - спросил я.

- В прошлом году был. В этом ждем. Он актер, из Оренбурга на лето подработать приезжает. Вылитый! И кудри у него свои, и бакенбарды натуральные, - хихикнул Ульянов, рассматривая мои накладные «меха» на щеках. - Он вообще на поэта похож по своей натуре - тоже выпивает сильно.

- Пушкин еще и по части женского пола был большой специалист, - затянул Вяземский. - А ваш крутит шашни с туристками-то, а?

- Ну что вы! Как же можно на работе? - вздохнул Ильич, обдав нас запахом стойкого перегара.

В общем, это только кажется, что всяким ряженым легко хлеб дается. На самом деле попробуй попарься в панталонах, сюртуках, шубейках. Вот и мы с Вяземским решили вернуться к привычным занятиям, по крайней мере до следующего моего юбилея.

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ВОПРОС ДНЯ

Какие строки Пушкина вам кажутся сегодня наиболее актуальными?

Маргарита РУСЕЦКАЯ, ректор Государственного института русского языка им. Пушкина:

- Я считаю, все строчки Пушкина не утратили актуальности. В его произведениях сконцентрированы наши нравы, характеры. Помните строфу из «Онегина»: «Как уст румяных без улыбки, / без грамматической ошибки / я русской речи не люблю...» Это не пропаганда неграмотной речи. Чтобы ошибку заметить, надо быть высокоразвитой в языковом плане личностью. Пушкин был революционером в языке. Он своим героям вложил в уста жаргонизмы, просторечия. Экспериментировал с грамматикой. 200 лет назад это новаторство позволило ему создать тот язык, который актуален до сих пор.

Какие строки Пушкина вам кажутся сегодня наиболее актуальными?Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Алена ГИЛЬ, преподаватель курсов деловой этики при администрации Президента РФ:

- «Во глубине сибирских руд / Храните гордое терпенье...» - может быть, и это. «На холмах Грузии лежит ночная мгла» - близко, но не то. Наверное, вот что: «Я вас любил так искренно, так нежно, / Как дай вам Бог любимой быть другим».

Сергей ГОНЧАРОВ, глава международной ассоциации ветеранов «Альфа»:

- Круче Пушкина не было и нет. Но у нас сегодня кого-то интересует поэзия, кто-то еще читает стихи?..

Татьяна ПОЗДНЯКОВА, главный специалист метеобюро Москвы:

- Сегодня вспоминала: «Нет ни в чем вам благодати; / С счастием у вас разлад: / И прекрасны вы некстати, / И умны вы невпопад». Мы были на Черной речке, а местные жители не знают, что это место как-то связано с Пушкиным…

Игорь РЕМОРЕНКО, ректор МГПУ, бывший замминистра образования:

- А мне по душе пушкинская лирика: «Я помню чудное мгновенье: / Передо мной явилась ты, / Как мимолетное виденье, / Как гений чистой красоты». Наверное, хрестоматийно... Но должен признаться, что Лермонтов мне ближе, чем Пушкин...

Александр ШАГАЛОВ, «Учитель года-2016», Армавир:

- «Два чувства дивно близки нам, / В них обретает сердце пищу: / Любовь к родному пепелищу, / Любовь к отеческим гробам».