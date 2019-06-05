2019-06-05T21:38:43+03:00
Экономика

Марафон «Ралли Мира» открыл международную спортивную программу ПМЭФ

Автопробег на «зеленых» автомобилях проходит под лозунгом «Европа любит Россию. Евразия наш общий дом»
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Фото: предоставлено организаторамиФото: предоставлено организаторами
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5 июня, в Инновационном центре «Сколково» состоялся промежуточный финиш участников соревновательной гонки «Electric Marathon», первого этапа Международного автопробега Ралли Мира - 2019. Уже 3-й год подряд марафон «Ралли Мира» открывает международную спортивную программу ПМЭФ – 2019.

Мероприятие началось с показательного заезда электробусов ГУП «Мосгортранс». Первые образцы нового вида транспорта появились в сентябре 2018 года. Пополнение столичного парка электротранспорта ведётся согласно плану, одобренному мэром Москвы Сергеем Собяниным.

В этом году партнером Международного автопробега «Ралли Мира» стал Инновационный центр «Сколково», именно здесь участники команд из Эстонии, Франции, Чехии, Монако и Украины совершили свой торжественный первый финиш на «зеленых» автомобилях под лозунгом «Европа любит Россию. Евразия наш общий дом».

По пути следования колонны по территории России Партнер автопробега ПАО «Россети» помог участникам «Ралли мира» заряжать электромобили по пути их следования. В Москве и Московской области участники Ралли смогли зарядиться в сети МОЭСК- EV, первой появившейся в России сети зарядных станций. Став первопроходцем в сфере развития зарядной инфраструктуры для электротранспорта, ПАО «Россети» открыли новые возможности не только для российских владельцев электромобилей, но и открыли Россию для иностранных электромобилистов, расширив их границы для передвижения.

Организаторы «Ралли мира» и руководство ИЦ «Сколково» поприветствовало участников и пожелало успехов на финальном финише автопробега. Победу на промежуточном финише одержала команда международного института Монако, второе место заняла электрическая Победа Меэлиса Мерило, на третьем месте команда «Success» из Эстонии. За помощь и поддержку «Electric Marathon» партнеров автопробега наградили памятными медалями с изображением Андрея Платоновича Нагеля.

«Этап «Electric Marathon» - это своего рода гонка за новым экологическим сознанием населения, причем не только России, но и всего мирового сообщества. Это не просто состязание за призы – это попытка ярко и показательно напомнить о необходимости заботы об окружающей среде, о применении современных экологичных технологий в реальной жизни» – сказал Кюри Усманов, Президент Фонда «Будущее Родины».

Во время награждения победителей Почетный консул Монако в Эстонии, Юри Тамм, отметил: «Мы уже проехали более 4000 км, это самая длинная дистанция в истории электромарафона. Таких международных ралли, тем более на электромобилях, в Европе нет. Преодолев такое расстояние, я смело могу сказать, что завтра в Санкт-Петербурге мы будем вовремя. У КВЦ «Экспофорум» состоится награждение победителей автопробега и будет вручен кубок Андрея Платоновича Нагеля».

Олег Дубнов, Вице-президент, Исполнительный директор Кластера энергоэффективных технологий Фонда «Сколково»: «Это событие еще раз демонстрирует то, что на сегодняшний день экологические виды транспорта, в частности электротранспорт, - они уже не мечта, они уже настоящее. Это транспорт, который позволяет сегодня преодолевать большие расстояния в достаточно сжатые сроки. Что касается Инновационного центра «Сколково» - мы, как и планировали, идем к тому, чтобы сделать территорию свободной от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Уже установлено более тридцати зарядных станций – они заряжают электромобили менее чем за пять часов. Мы эксплуатируем электробусы для перевозки пассажиров. Буквально на прошлой неделе, когда проходило наше ключевое мероприятие StartupVillage2019 у нас было открытие мощной зарядной станции на 50 киловатт. Она заряжает батарею электромобилей до 80 процентов приблизительно за час. Именно поэтому было принято решение о промежуточном финише ралли и старте финального этапа именно в “Сколково”».

После торжественной речи, награждения победителей и демонстрационного заезда по территории инновационного центра, колонна автомобилей отправилась в Санкт-Петербург на официальный финиш в рамках Петербургского международного экономического форума.

Цель участников соревновательного марафона на электромобилях - формирование «зеленого» мышления, поощрение деятельности по переходу на экологически чистый транспорт. Организаторами первого этапа Международного автопробега «Ралли Мира» являются Кюри Усманов, Президент Фонда «Будущее Родины», Юри Тамм, Почетный консул Княжества Монако в Эстонии и Фонд князя Монако Альбера II. Напомним, 27 мая князем Монако Альбером II был дан официальный старт марафона на площади Chapiteau de Fontewille Monaco.

В состав экипажей входят электромобили Tesla ModelS и уникальная Победа ГАЗ М-20 1958 года выпуска, оснащенная электрическим двигателем. По пути до Санкт-Петербурга участников ждет подзарядка в деревне Никулино Тверской области, а также остановки в Твери и Великом Новгороде. Первый этап автопробега «Ралли мира» завершится 6 июня, в день открытия ПМЭФ-2019. На территории КВЦ «Экспофорум» пройдёт торжественное награждение участников, победителю будет вручён кубок имени Андрея Платоновича Нагеля.

При разработке маршрута и остановок участников «Electric Marathon» учитывалась необходимость подзарядки электромобилей. Маршрут движения электрокаров вы можете посмотреть на сайте: http://electricmarathon.com/2019/

ИСТОЧНИК KP.RU

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