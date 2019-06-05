Иллюзионист Амаяк Акопян: Дорогой Бари, побыстрее выздоравливай и не пей всякую гадость!

- Алло, Амаяк! Извини, что, может быть, поздно... Но не волнуйся - все живы

- Да, Саша... А что-то случилось?

- Бари Алибасов в реанимации - в тяжелом состоянии.

- Серьзно? Что ты говоришь? А я и не знал...

- Ты счастливый человек, Амаяк.

- Мы вот только в эту субботу с ним виделись. Что произошло?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/713151" frameborder="0"></iframe> Амаяк Акопян, иллюзионист: «Ахалай - махалай - абракадабра! Дорогой Бари, побыстрее выздоравливай и не пей всякую гадость!».Александр ГАМОВ

- Бари Каримович выпил вместо сока какую-то гадость - жидкость для прочистки труб.

- Какой кошмар...

- Я знаю, что вы дружите... Знаю, что ты, Амаяк, волшебник...

- Вот буквально в субботу мы были на передаче у Галкина. И шутили с Бари, и много чудес показывал я.

- Я видел передачу краем глаза - ты там в чалме сидел рядом с кудрявым Галкиным.

- Да-да-да... Эта программа была посвящена моему отцу - вспоминали Арутюна Амаяковича Акопяна. И Баричка сидел рядом. Как раз говорили о том золотом времени, в котором мы все жили и смеялись.

- Что так смешило Бари?

- Ну, я рассказывал о том, как мой папа, великий артист, обманывал иностранных гостей, которых приглашал Леонид Ильич Брежнев к себе в Барвиху. А я - студент ГИТИСа - ассистировал отцу и был прямым свидетелем всего этого. И Бари, слушая мои рассказы, тоже смеялся, вспоминал моего папу - замечательного и шутливого волшебника.

- Слушай, Амаяк! Вот сейчас Бари потребуется твоё волге ство... Что бы ты ему хотел сказать? Пожелать...

- Только здоровья. Потому что все остальное - талант, обаяние, юмор искрометный - у нас было, есть и будет. Поэтому - сразу же бросаю свои волшебные слова:

- Ахалай - махалай - абракадабра! Дорогой Бари, побыстрее выздоравливай и не пей всякую гадость! Лучше бы - армянский коньяк.

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