Иллюзионист Амаяк Акопян: Дорогой Бари, побыстрее выздоравливай и не пей всякую гадость!
- Алло, Амаяк! Извини, что, может быть, поздно... Но не волнуйся - все живы
- Да, Саша... А что-то случилось?
- Бари Алибасов в реанимации - в тяжелом состоянии.
- Серьзно? Что ты говоришь? А я и не знал...
- Ты счастливый человек, Амаяк.
- Мы вот только в эту субботу с ним виделись. Что произошло?
Амаяк Акопян, иллюзионист: «Ахалай - махалай - абракадабра! Дорогой Бари, побыстрее выздоравливай и не пей всякую гадость!».Александр ГАМОВ
- Бари Каримович выпил вместо сока какую-то гадость - жидкость для прочистки труб.
- Какой кошмар...
- Я знаю, что вы дружите... Знаю, что ты, Амаяк, волшебник...
- Вот буквально в субботу мы были на передаче у Галкина. И шутили с Бари, и много чудес показывал я.
- Я видел передачу краем глаза - ты там в чалме сидел рядом с кудрявым Галкиным.
- Да-да-да... Эта программа была посвящена моему отцу - вспоминали Арутюна Амаяковича Акопяна. И Баричка сидел рядом. Как раз говорили о том золотом времени, в котором мы все жили и смеялись.
- Что так смешило Бари?
- Ну, я рассказывал о том, как мой папа, великий артист, обманывал иностранных гостей, которых приглашал Леонид Ильич Брежнев к себе в Барвиху. А я - студент ГИТИСа - ассистировал отцу и был прямым свидетелем всего этого. И Бари, слушая мои рассказы, тоже смеялся, вспоминал моего папу - замечательного и шутливого волшебника.
- Слушай, Амаяк! Вот сейчас Бари потребуется твоё волге ство... Что бы ты ему хотел сказать? Пожелать...
- Только здоровья. Потому что все остальное - талант, обаяние, юмор искрометный - у нас было, есть и будет. Поэтому - сразу же бросаю свои волшебные слова:
- Ахалай - махалай - абракадабра! Дорогой Бари, побыстрее выздоравливай и не пей всякую гадость! Лучше бы - армянский коньяк.
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