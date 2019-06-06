Здоровье нации – в приоритете

Это позволит производить жизненно необходимые и социально значимые лекарственные препараты по полному циклу и не зависеть от поставок импортного сырья.

ФГУП «Московский эндокринный завод» находится в ведении Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Предприятие, основанное в 1943 году, является одним из ключевых отечественных производителей жизненно необходимых и социально значимых лекарственных препаратов. На ФГУП «Московский эндокринный завод» производится более 70% обезболивающих лекарственных препаратов в стране. Предприятие обеспечивает все регионы Российской Федерации жизненно важной продукцией.

Наряду с анальгетиками ФГУП «Московский эндокринный завод» производит широкий спектр лекарственных препаратов, применяемых в офтальмологии, кардиологии, гинекологии и психоневрологической практике, анестезиологии, противовоспалительного и метаболического действия.

ФГУП «Московский эндокринный завод» обладает высокими компетенциями в разработке и производстве лекарственных средств. На предприятии созданы собственные управления научных и фармацевтических разработок, виварий, функционирует современная аккредитованная испытательная лаборатория.

Масштабный инвестиционный проект по созданию производства активных фармацевтических субстанций реализуется в Брянской области

В очередном цикле своего развития предприятие увеличивает объемы производства, расширяет портфель выпускаемых лекарственных препаратов и возобновляет разработку собственных фармацевтических субстанций. Между Правительством Брянской области и ФГУП «Московский эндокринный завод» подписано соглашение о сотрудничестве при реализации инвестиционного проекта «Создание промышленного комплекса по производству лекарственных средств полного цикла на базе Федерального государственного унитарного предприятия «Московский эндокринный завод».

Планируемый объем финансирования инвестиционного проекта на территории Брянской области составляет 3 млрд 935 млн рублей, из них средств федерального бюджета – 2 млрд 932 млн рублей и собственных средств – 1 млрд 3 млн рублей. При реализации проекта будет создано более 490 рабочих мест.

Значительная доля производимых предприятием лекарственных препаратов включена в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов и реализуется с учетом фиксированных предельных отпускных цен. Выпуск продукции этой категории – важная социальная функция завода в рамках государственной политики, направленной на обеспечение доступности лекарственных препаратов для населения и стабилизацию цен на российском фармацевтическом рынке.

Материал из спецвыпуска «Россия и мир: устойчивое развитие», посвященного ПМЭФ-2019