Что в основе национальных проектов

– Как вы оцениваете состояние инвестиционного климата в регионах РФ?

– Международный рейтинг Doing Business фиксирует улучшение ситуации в России. Наша страна поднялась со 120-го места в 2012 году до 31-го в 2019-м. Однако эта оценка осуществляется только по Москве и Санкт-Петербургу.

Агентство с момента своего основания активно занимается улучшением инвестиционного климата в регионах России. В качестве основного инструмента оценки инвестклимата в субъектах используется Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата. В среднем показатели рейтинга фиксируют улучшение шестой год подряд. За это время в регионах были созданы институты для бизнеса: специализированные организации по привлечению инвестиций; налажена работа каналов прямой связи инвесторов с руководством субъектов, а также работа региональных инвестиционных советов. Например, среднее время получения разрешения на строительство сократилось за 4 года на 40 дней – до 100 дней; среднее время подключения к электросетям сократилось на 25 дней – до 72 дней.

Но не все так радужно, как может показаться. Происходит существенное ухудшение по ряду важных, а во многих случаях критических для бизнеса факторов инвестиционного климата. Ключевой из них – это контрольный надзор и административное давление. Если в 2015 году только каждое пятое предприятие сталкивалось с коррупцией, а в самых проблемных регионах – каждое третье, то в 2019 году уже норма (среднее по стране), что каждое третье предприятие в регионе испытывает на себе такое давление.

– Как бизнес может поучаствовать в проектах национального развития?

– В основе национальных проектов уже заложена необходимость консолидации усилий бизнеса, общества и государства для достижения прорывного научно-технологического и социально-экономического развития нашей страны.

Механизмы и сферы сотрудничества этих трех мощных сил могут быть самыми разными. Одна из задач АСИ – оказывать содействие в разработке и внедрении программ, повышающих доступ негосударственного сектора к достижению национальных приоритетов на основе отработанных лучших практик и методик. Обращаем особенное внимание на социальную сферу. Особо отмечу огромный потенциал по реализации проектов государственно-частного партнерства – от строительства больниц, спортцентров до инфраструктурных объектов.

АСИ входит в состав учре-дителей АНО «Цифровая экономика», одна из задач которого – поддержка общественно значимых проектов и инициатив в сфере цифровой экономики. Приведу факты участия бизнеса в одном из направлений нацпроекта «Цифровая экономика» – подготовке кадров для экономики будущего.

Дефицит ИТ-специалистов, по оценкам экспертов, – 1 миллион человек. Государство поставило цель увеличить показатели ежегодного приема в вузы по ИТ-специальностям в 3 раза – до 120 000 человек к 2024 году. Уже сегодня по масштабу вклада в подготовку кадров усилия бизнеса сопоставимы с усилиями государства. Обучение по ИТ-направлениям ведут лидеры цифровой экономики: GeekBrains, Mail.ru Group, «Ростелеком», Сбербанк, МТС, Компания «Цифра» и другие операторы образовательных услуг.

Показателен опыт интеграции бизнеса и государства в рамках Всероссийской акции «Урок цифры» – серии необычных уроков информатики, проходящих ежемесячно в течение учебного года. С момента запуска акции в декабре 2018 года на сайте проекта пройдено почти 12 000 000 игровых сессий, в регионах проведено более 200 открытых уроков с участием губернаторов, ИТ-министров и представителей компаний-партнеров.

– Вместе со «Сколково» вы выпустили несколько изданий «Атласа новых профессий». Какие еще проекты, связанные с образованием будущего, у вас в активе?

– Существующие в России системы подготовки кадров – с точки зрения содержания программ, управленческих моделей и методик обучения – часто не отвечают потребностям рынка труда. Но отказаться от устаревших подходов можно, только внедрив новые, поэтому АСИ совместно с партнерами окажет поддержку 100 лидерским проектам, нацеленным на модернизацию образования.

В этом году мы масштабируем до 23 регионов инициативу «Кадры будущего для регионов». Инициатива направлена на школьников и студентов вузов и ссузов, ориентированных на развитие своих регионов. Ребята под руководством наставников из числа представителей политической, научной и профессиональной элит региона реализуют свои проектные идеи по стратегическим направлениям социально-экономического развития своих регионов.

Ключевое в этой инициативе – включенность потенциальных работодателей, инвесторов в такую работу, потому что они являются основным заказчиком на трудовые ресурсы, определяют степень и уровень компетенций и квалификации.

Еще из проектов. «Университет НТИ 20.35» – новый формат реализации человека через персональные образовательные траектории на базе цифровых платформ, сети университетов и среды неформального обучения.

Материал из спецвыпуска «Россия и мир: устойчивое развитие», посвященного ПМЭФ-2019