Андрей Слепнев: Что нужно сделать, чтобы предприятиям, задействованным в международной торговле, работалось проще и продуктивнее?

Лидерство в промышленном секторе сегодня определяется стимулированием научно-технического прогресса. И конкуренция на международных рынках идет, главным образом, в сфере технологий.

За десять лет количество экспортируемых из России высокотехнологичных программ увеличилось в пять раз! Только экспорт «софта» и услуг в области IT приносит нашей стране больше $5 миллиардов в год. Что нужно сделать, чтобы предприятиям, задействованным в такой международной торговле, работалось проще и продуктивнее?

Представители индустрии часто выражают озабоченность тем, что требования валютного контроля в России избыточны. Ключевая проблема здесь – в необходимости обеспечить своевременное получение валютной выручки на счет в российском банке. Выполнение этого требования – вне контроля экспортера и расценивается им как один из самых чувствительных административных барьеров. Правительством РФ уже принято решение об отмене уголовной ответственности за невозврат валютной выручки.

Мы работаем над решением задачи по дальнейшей либерализации правил валютного контроля и ответственности за их нарушения. Будут снижены штрафы для экспортеров, также предполагается поэтапная отмена требования репатриации экспортной выручки в валюте РФ (начиная от 20% в 2020 году до 100% в 2024-м).

Позитивную роль для экспортеров высокотехнологичной продукции сыграет принятый Госдумой закон, согласно которому компании смогут получать налоговый вычет при экспорте услуг по аналогии с налоговым вычетом на товары.

Другая амбициозная задача – договориться об аналогичных мерах в отношении экспорта результатов интеллектуальной деятельности. Российские IT-компании наработали много эффективных инновационных решений, равных которым в мире мало. Наши разработки в сфере кибербезопасности, цифрового суверенитета, программы управления трафиками и ЖКХ, борьбы с пробками – достойная альтернатива зарубежным технологиям.

Компаниям этой сферы трудно по отдельности выходить на зарубежные рынки. Здесь помощь может оказать Российский экспортный центр. Создание центров экспорта IT на ключевых зарубежных рынках (Ближний Восток, Юго-Восточная Азия, Африка, Центральная и Латинская Америка) позволит объединить наших экспортеров в рамках одной-двух наиболее перспективных для определенного региона тематик. Это даст возможность выходить на местный рынок единым фронтом, используя все способы поддержки экспорта – от финансовых сервисов кредитования и страхования сделок до мер межгосударственного взаимодействия.

Экспортеры высокотехнологичных товаров сталкиваются за рубежом также с проблемами правовой охраны интеллектуальной собственности. Они нередко начинают вести экспортную деятельность без правовой охраны изобретений. Это повышает риски регистрации аналогичного товарного знака третьими лицами. В результате – судебные иски, запрет производства или торговли и даже ее конфискация как контрафактной. РЭЦ оказывает услуги компаниям-экспортерам в области интеллектуальной собственности. Совместно с Минпромторгом реализуем программу по компенсации затрат, связанных с регистрацией таких прав.

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает беспрецедентный объем господдержки компаниям, развивающим несырьевой экспорт, в том числе высокотехнологичный. Этому содействуют и различные программы РЭЦ.За 2018 год мы расширили набор услуг для высокотехнологичных компаний, накопили достаточный опыт в вопросах поддержки как зубров отрасли, так и новичков.

Материал из спецвыпуска «Россия и мир: устойчивое развитие», посвященного ПМЭФ-2019