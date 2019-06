Доктор Арам Давидян: «Помогаем не стареть»

В мире есть пятизвездочные отели, рестораны с тремя звездами Мишлен или автомобили класса люкс. Если мыслить в подобных категориях о клиниках стоматологии, то в России есть уникальный центр, по праву считающийся лучшим. Два десятка лет в Москве работает клиника Avroraclinic, ставшая первой клиникой в Восточной Европе, принятой в самый престижный международный альянс The Leading Dental Centers of the World. По словам профессора Арама Давидяна, профессионалов такого уровня, как эксперты Avroraclinic, в мире немного, а в нашей стране – наперечет.

– Клинике из России было очень непросто попасть в это сообщество, – говорит Арам Ленсерович. – Требовалось представление клинических случаев, собственной программы развития. Мы приглашали делегацию экспертов, проверявших нашу квалификацию. Все получилось. Для меня это в первую очередь признание международным сообществом того, что в России мы клиника самого высокого уровня. Пока мы первые и единственные в нашей стране, успешно вошедшие в это сообщество.

– Какое самое главное преимущество и отличие Avroraclinic от остальных?

– Мы придумали изящный концепт. С виду, казалось бы, очень простую идею. Но с ней хочется жить, творить, работать. Ее суть: еще в начале прошлого века к доктору ходили как к мудрому другу, а не просто на прием. Но во времена СССР такую специфику работы полностью уничтожили. Нам захотелось возродить те истинные, правильные принципы медицины.

Поначалу было непросто – потребовалось создать настоящий междисциплинарный подход, сформировать задел, наработать практику. Теперь у нас получают высокопрофессиональную помощь комплексно. Мы поняли необходимость поддержки пациентов также со стороны косметологов. Организовали высококлассное отделение косметологии, работающее под руководством выдающегося специалиста Марии Чевычаловой. Как показала практика, концепт оказался очень перспективным и востребованным.

О пациентах заботятся лучшие лор-специалисты, гастроэнтерологи, флебологи, эндокринологи и многие другие доктора высшей категории. У нас достаточно экспертов. Причем, по моему мнению, они – лучшие головы России в своих специализациях.

– Изначально люди идут лечить зубы, но в процессе лечения приходят к пониманию, что стоматология – это отправная точка в комплексном лечении?

– Да, мы объясняем это пациенту в первый же визит. Если у него есть проблемы, связанные и с зубами, и с изменениями контура лица, то консультация проводится совместно с Марией Чевычаловой.

Мы уверенно заявляем: наше лечение уникально – в нем есть комплексность, исключен стресс и другие негативные моменты. Достигнутый с помощью специалистов результат сохранится на 15–20 лет.

Пока еще не многие представляют себе, как важна косметологическая и другая специализированная поддержка! Грубо говоря, мы способны помочь человеку не стареть в ближайшие 20 лет. Как минимум мы гарантируем: лицо не будет стареть.

– Это инновация в России?

– Это инновация в медицине вообще. Если вы думаете, что подобный подход и результат можно встретить где-то еще, вы заблуждаетесь. За рубежом есть юридические препоны. Например, у врача-стоматолога не может быть в штате косметолога или лор-специалиста. Узкая специализация клиник и врачей не позволяет расширяться и мыслить вне рамок своей системы. А мы позволили себе и своим докторам мыслить вне этих рамок. Потому что в XXI веке прорывные открытия делаются в междисциплинарной среде, на стыке наук и специализаций.

Клиника Avroraclinic, ставшая первой клиникой в Восточной Европе, принятой в самый престижный международный альянс The Leading Dental Centers of the World

– В чем приоритет работы Avroraclinic?

– Конечно, в человеке. Все, что мы делаем, – ради пациента. Приоритет для нас – его эмоциональное и физическое здоровье. Эмоциональное здоровье очень важно.

Мы начинаем работу с полости рта, а на поверку выходит, что происходят очень серьезные, позитивные изменения личности. Когда ты выполняешь некий запрос, обеспечиваешь пациента исключительными зубами, у него меняется мироощущение, восприятие себя, манера вести беседу, представлять себя в обществе. Наших пациентов я могу узнать из толпы – они как будто светятся уверенностью и здоровьем.

У нас лет десять назад был запоминающийся случай. Пришла пациентка, немного слышавшая о нас. На вопрос о том, из какого источника она получила информацию про Avroraclinic, она ответила, что ей посоветовал ее психолог. После того как курс лечения был ею пройден, она обрела великолепные зубы, общее здоровье и, как дополнительный результат, скоро успешно вышла замуж, родила дочь – все в ее жизни наладилось.

Клиника Avroraclinic, ставшая первой клиникой в Восточной Европе, принятой в самый престижный международный альянс The Leading Dental Centers of the World

– Для большинства поход к стоматологу – стресс. Что вы делаете, чтобы его минимизировать?

– Все, что мы для этого делаем, перечислить трудно. Минимизация стресса начинается с архитектуры здания, продолжается продуманным интерьером, одеждой персонала, отсутствием этой стереотипной, ужасной наглядной агитации с зубом в разрезе... Абсолютно все разработано с учетом психологических особенностей людей.

Я очень люблю принимать детей. Они разные, но для меня это всегда вызов – будет работать наша методика или нет. За 20 лет ни одного промаха! Мне безумно приятно, когда 30-летние родители, посещавшие нас, когда им самим еще было 10 лет, звонят и записывают на прием уже своих детей, «потому что здесь никогда не больно».

– Вы больше, чем стоматология...

– Мы и не называемся стоматологической клиникой. В нашем центре исключительно заботятся об общем здоровье.

– Я знаю, что вы также активно передаете свой опыт. Что собой представляет ваш авторский обучающий курс?

– У меня много курсов, они – для практикующих стоматологов из профессиональных сообществ. Встречи происходят практически каждый месяц – в Москве, Челябинске, в Крыму, Нью-Йорке... В этом году мои курсы посвящены пластической пародонтологии, перемещению зубов у взрослых, удалению зубов и имплантатов и другим темам.

– Как вы подбираете специалистов?

– Например, могу на специализированной конференции из 1500 человек выбрать только одного доктора и предложить ему работу. Скажу так, у нас в клинике работают только те доктора, к которым я бы пошел сам. И все они – одна команда. Не важно, к какому специалисту вы попали. Потому что вас лечит Avroraclinic. Эксперты клиники знают наверняка, доктора каких специализаций нужны конкретному пациенту для оптимального лечения. Записаться наугад к доктору – это про стандартные клиники, не про нас. Первичных пациентов в первую очередь принимаю лично я, индивидуально определяя план лечения и нужных ему специалистов.

Клиника Avroraclinic, ставшая первой клиникой в Восточной Европе, принятой в самый престижный международный альянс The Leading Dental Centers of the World

– Много ли внимания уделяется повышению квалификации врачей и специалистов Avroraclinic?

– Конечно, мы все учимся. К слову, я, несмотря на то что сам читаю лекции, с большим удовольствием посещаю лекции молодых коллег. Только возможность и способность учиться позволяет всегда быть в тонусе, всегда быть на высоте. Знаете, некоторые эксперты, достигнув высот мастерства, остаются в неведении того, что совершено открытие нового и лучшего. Постоянное повышение квалификации – абсолютная необходимость, потребность и условие работы докторов в нашей клинике.

Материал из спецвыпуска «Россия и мир: устойчивое развитие», посвященного ПМЭФ-2019