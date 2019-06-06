Северный морской путь: не дальний свет, а честное предложение миру

Кстати, по прогнозам российских и зарубежных климатологов, обледенение океана в этом регионе планеты, возможно, уменьшится на 45% только к 2030 году. Такова реальность

Владимир Путин, Президент РФ:

«Ключом к развитию русской Арктики, регионов Дальнего Востока станет Северный морской путь.

К 2025 году его грузопоток возрастет в 10 раз – до 80 миллионов тонн. Наша задача – сделать его глобальной конкурентной транзитной артерией»

27 000 000 км2

общая площадь всей арктической части планеты. Эта территория поделена на пять секторов ответственности между США, Россией, Норвегией, Канадой и Данией

9 000 000 км2

площадь российской части Арктики

30 – 40%

территории Новой Земли и Северной Земли покрыты вековыми ледниками

Народы Заполярья:

4 000 000 человек

суммарно населяют арктические регионы планеты

2 331 000 человек

живет на территории полярных владений России (1,6% населения страны)

0,1 – 0,2 человека

на один квадратный километр – средняя плотность населения в Российской Арктике

0,03 человека

на один квадратный километр – средняя плотность населения в зарубежной Арктике

8 российских ледоколов осуществляют сегодня проводку судов по СМП

Атомные:

«50 лет Победы» (водоизмещение 25 840 тонн, мощность 75 000 л. с.)

«Ямал» (водоизмещение 23 460 тонн, мощность 72 000 л. с.)

«Таймыр» (водоизмещение 20 000 тонн, мощность 50 000 л. с.)

«Вайгач» (водоизмещение 20 791 тонна, мощность 50 000 л. с.)

Дизель-электрические:

«Адмирал Макаров» (мощность 36 000 л. с.)

«Красин» (мощность 36 000 л. с.)

«Капитан Хлебников» (мощность 24 000 л. с.)

«Капитан Драницын» (мощность 24 000 л. с.)

Материал из спецвыпуска «Россия и мир: устойчивое развитие», посвященного ПМЭФ-2019