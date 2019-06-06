Михаил Блинкин: Нигде в мире реконструкция и содержание дорог не обходится дешевле, чем в России!

В России принято 13 национальных проектов. Один из них – «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». В этом плане есть элементы, которые носят стратегический характер для национальной транспортной системы.

Первое: к 2024 году намечено увеличить объем транзитных железнодорожных контейнерных перевозок в четыре раза. Это просто вызов! Сегодня в стране перевозится порядка 400 000 контейнеров в год в 20-футовом эквиваленте. Это стандартные металлические контейнеры размером 6,1 метра длиной, 2,6 метра шириной и 2,4 метра высотой. А планируем мы перевозить 1 600 000 таких контейнеров, и это грандиозные планы! Для этого надо совершенствовать транспортную инфраструктуру. В частности, резко нарастить пропускную способность Транссибирской и Байкало-Амурской магистралей, модернизировать станции и узлы.

Но этого мало.

Второй пункт модернизации инфраструктуры не менее сложен. Нам следует привести к международным стандартам сроки обработки транзитных грузов, условия прохождения пограничных переходов, сохранности грузов, условия информационного сопровождения перевозки грузов по национальной территории. То есть надо создать такие условия для перевозки грузов, чтобы они оказались убедительными для грузоотправителей. Фактически – это утверждение роли и места Российской Федерации в мировом транзите.

Третье, в морских грузоперевозках Россия намерена довести объем перевозок грузов по Северному морскому пути до 80 000 000 тонн в год. Это в восемь раз больше, чем в 2017 году! Колоссальные цифры и планы. Почему это так важно? Потому что это вопрос российского присутствия в мировой системе распределения грузоперевозок. Есть для этого возможности? Опять же речь идет о модернизации инфраструктуры. В данном случае это ледокольные проводки, и эта система будет значительно укрепляться. Занимается этим «Росатом»: все предназначенные для прохождения по Северному морскому пути ледоколы – атомные. Кроме того, речь идет о чрезвычайно сложной системе гидрометеорологического сопровождения и серьезном совершенствовании портовой инфраструктуры. Таким образом, мы вступаем в процесс гигантской мировой конкуренции перевозок. Потому что перевозки и по Транссибу, и по Северному морскому пути серьезно короче, нежели по другим мировым путям, используемым для массовых грузовых перевозок. Мы можем предложить максимальные преимущества доставки грузов ВОВРЕМЯ. Эти две упомянутые мной задачи первостепенные.

Четвертый момент, автомобильные дороги. Важно, Россия к 2024 году должна построить отечественную часть транспортного коридора Западная Европа – Западный Китай высшей технической категории. Далее, есть задача еще сложнее: реализация проекта БКАД – Безопасные и качественные автодороги. Тут мы говорим о приведении в нормативное состояние межмуниципальных и региональных дорог. Ведь федеральная сеть дорог, порядка 50 000 километров, находятся сейчас в очень даже приличном состоянии. А вот качество дорог региональных и городских оставляет желать много лучшего. Задача эта чрезвычайно капиталоемкая, учитывая, что общая протяженность низовой сети российских дорог составляет порядка 1 400 000 километров. Многие в СМИ говорят, что у нас очень дорогие дороги. Разговоры это любительские: нигде в мире реконструкция и содержание дорог не обходится дешевле!

Выполним ли мы все эти и иные задачи? Знаете, я слишком долго занимаюсь проблемами транспорта, чтобы иметь право быть пессимистом. Поэтому я оптимист, а сроки сжатые. Надо только прибавить газу! И не забыть о качественных тормозах.

Материал из спецвыпуска «Россия и мир: устойчивое развитие», посвященного ПМЭФ-2019