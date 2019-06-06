Три региона запускают первый в стране научно-образовательный центр
Пять из пятнадцати НОЦ должны быть запущены уже в этом году. Среди первопроходцев – межрегиональный Западно-Сибирский НОЦ, который объединяет в себя Тюменскую область, ХМАО и ЯНАО, а также позволяет быть открытыми для партнеров из других регионов.
Зачем нужны НОЦ? Идея состоит в том, чтобы, объединив ресурсы науки (НИИ и академические институты), образования (вузы) и бизнеса, добиться эффекта синергии, когда результат сотрудничества качественно превосходит простую сумму от сложения этих факторов. Тематика работы НОЦ является сквозной для ряда приоритетов Стратегии НТР, а также нацпроектов, при этом учитывает региональную специфику и востребованность со стороны бизнеса.
По словам крестных отцов проекта, его суть – появление таких технологий или новых продуктов, которые создадут новые рынки. Вот что говорит по этому поводу ректор Тюменского государственного университета Валерий Фальков: «Мировая экономика переживает системную трансформацию. Главным драйвером роста становится способность порождать и выводить на глобальный рынок инновации. При этом важнейшая роль в новой системе координат отводится университетам. Исходя из этого, ТюмГУ принимает самое активное участие в разработке стратегии будущего НОЦ. Такие консорциумы, созданные с учетом социокультурного и исторического контекста, могут выполнять функцию развития регионов».
В рамках межрегионального Западно-Сибирского НОЦ будут реализованы 4 магистральных вектора:
1. Арктика: ресурсы и качество окружающей среды. Человек в Арктике.
2. Нефть и газ: цифровая трансформация индустрии.
3. Биобезопасность человека, животных и растений.
4. Индивидуальные траектории образования.
Выбор векторов не случаен: Ямал – это экология холодного мира. Югра – мощная площадка нефте- и газодобычи и переработки. Тюменская область – территория развития агробиотехнологий.
СПРАВКА
Структура НОЦ
8 университетов
- Тюменский государственный университет
- Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
- Уральский государственный лесотехнический университет
- Тюменский индустриальный университет
- Югорский государственный университет
- Нижневартовский государственный университет
- Государственный аграрный университет Северного Зауралья
- Тюменский государственный медицинский университет
9 научных организаций
- Институт молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта РАН
- Всероссийский научно-исследовательский институт защиты растений
- Федеральный исследовательский центр «Тюменский научный центр СО РАН»
- Научно-исследовательский институт биомедицинской химии имени В. Н. Ореховича
- ГКУ Ямало-Ненецкого автономного округа «Научный центр изучения Арктики»
- Тюменский научно-исследовательский институт краевой инфекционной патологии
- Институт проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН
- Институт биологии внутренних вод им. И. Д. Папанина РАН
- Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН
9 крупнейших производственных компаний
ООО «СИБУР»
ПАО «Газпром Нефть»
ООО «Управляющая компания «Группа ГМС»
ПАО «Новатэк»
ПАО «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»
ПАО «Нефтяная компания «Роснефть»
ПАО «Сургутнефтегаз»
ООО «УГМК-Агро»
ООО «Синергия»
Материал из спецвыпуска «Россия и мир: устойчивое развитие», посвященного ПМЭФ-2019
ИСТОЧНИК KP.RU
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