Три региона запускают первый в стране научно-образовательный центр

Пять из пятнадцати НОЦ должны быть запущены уже в этом году. Среди первопроходцев – межрегиональный Западно-Сибирский НОЦ, который объединяет в себя Тюменскую область, ХМАО и ЯНАО, а также позволяет быть открытыми для партнеров из других регионов.

Зачем нужны НОЦ? Идея состоит в том, чтобы, объединив ресурсы науки (НИИ и академические институты), образования (вузы) и бизнеса, добиться эффекта синергии, когда результат сотрудничества качественно превосходит простую сумму от сложения этих факторов. Тематика работы НОЦ является сквозной для ряда приоритетов Стратегии НТР, а также нацпроектов, при этом учитывает региональную специфику и востребованность со стороны бизнеса.

По словам крестных отцов проекта, его суть – появление таких технологий или новых продуктов, которые создадут новые рынки. Вот что говорит по этому поводу ректор Тюменского государственного университета Валерий Фальков: «Мировая экономика переживает системную трансформацию. Главным драйвером роста становится способность порождать и выводить на глобальный рынок инновации. При этом важнейшая роль в новой системе координат отводится университетам. Исходя из этого, ТюмГУ принимает самое активное участие в разработке стратегии будущего НОЦ. Такие консорциумы, созданные с учетом социокультурного и исторического контекста, могут выполнять функцию развития регионов».

В рамках межрегионального Западно-Сибирского НОЦ будут реализованы 4 магистральных вектора:

1. Арктика: ресурсы и качество окружающей среды. Человек в Арктике.

2. Нефть и газ: цифровая трансформация индустрии.

3. Биобезопасность человека, животных и растений.

4. Индивидуальные траектории образования.

Выбор векторов не случаен: Ямал – это экология холодного мира. Югра – мощная площадка нефте- и газодобычи и переработки. Тюменская область – территория развития агробиотехнологий.

СПРАВКА

Структура НОЦ

8 университетов

- Тюменский государственный университет

- Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

- Уральский государственный лесотехнический университет

- Тюменский индустриальный университет

- Югорский государственный университет

- Нижневартовский государственный университет

- Государственный аграрный университет Северного Зауралья

- Тюменский государственный медицинский университет

9 научных организаций

- Институт молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта РАН

- Всероссийский научно-исследовательский институт защиты растений

- Федеральный исследовательский центр «Тюменский научный центр СО РАН»

- Научно-исследовательский институт биомедицинской химии имени В. Н. Ореховича

- ГКУ Ямало-Ненецкого автономного округа «Научный центр изучения Арктики»

- Тюменский научно-исследовательский институт краевой инфекционной патологии

- Институт проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН

- Институт биологии внутренних вод им. И. Д. Папанина РАН

- Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН

9 крупнейших производственных компаний

ООО «СИБУР»

ПАО «Газпром Нефть»

ООО «Управляющая компания «Группа ГМС»

ПАО «Новатэк»

ПАО «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»

ПАО «Нефтяная компания «Роснефть»

ПАО «Сургутнефтегаз»

ООО «УГМК-Агро»

ООО «Синергия»

Материал из спецвыпуска «Россия и мир: устойчивое развитие», посвященного ПМЭФ-2019