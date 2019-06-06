Три гола Роналду вывели Португалию в финал Лиги Наций

5 июня в Порту на стадионе "Драгау" прошел первый в истории полуфинал Лиги Наций. Португалия встречалась с Швейцарией и добилась победы со счетом 3:1. Главным героем поединка стал Криштиану Роналду.

Роналду не забивал до этой игры с июня 2018 года, когда на ЧМ поразил ворота Марокко на стадионе в "Лужниках". И вот теперь он прервал серию без голов за сборную, которая длилась почти год.

На 25-й минуте форвард туринского "Ювентуса" забил гол ударом со штрафного. Но в начале второго тайма Рикардо Родригес ударом с пенальти сравнял счет. Но Швейцария не смогла переломить ход поединка. На 88-й и 90-й минутах поединка два гола в ворота соперником снова забил Криштиану Роналду. Португалия выиграла полуфинал со счетом 3:1 и теперь сыграет в финале.

Португалия после этой победы продлила свою беспроигрышную серия до девяти поединков. В Роналду же забил за сборную впервые за пять матчей.

- Счастлив, что помог Португалии выйти в финал Лиги наций! Поздравляю, парни! Спасибо португальским болельщикам за фантастическую поддержку. Вперед, Португалия! - написал после матча Роналду у себя в личном Твиттере.

Соперник Португалии определится 6 июня в поединке сборных Англии и Голландии. Финал турнира пройдет в Порту в воскресенье.