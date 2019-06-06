2019-06-06T10:31:44+03:00
Экономика

Эксперты выяснили, как поднять доход от бизнеса на 30%

Рецепт прост – больше внимания к деталям и детям
Андрей ЗАЙЦЕВ
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На площадке ПМЭФ 2019.На площадке ПМЭФ 2019.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Наивный вопрос от начинающего маркетолога: «Зачем ориентировать рекламу на детей? Ведь у них нет денег». Ответ опытного рекламщика: «Они не покупают, они ноют». Так же и с бизнесом, особенно в сфере услуг. Появился даже специальный термин – Kid-Friendly business.

- Это большой мировой тренд, который теперь пришел в Россию, - рассказала в интервью «КП» на Петербургском международном экономическом форуме зампред правления банка «Открытие» Надия Черкасова. - Это подсказка для предпринимателей, которые работают в сегменте Horeca (гостиницы, кафе и рестораны. – Ред.). Она простая. Если на этапе проектирования предусмотреть небольшие мелочи, например, раковину или полку в туалете, где стоит бумага, поставить чуть ниже, тогда заведение станет более удобным для детей. И более безопасным, если сгладить углы у столов.

Детские уголки в некоторых кафе и ресторанах делают лишь для галочки. Как правило, это пара стульчиков, стол, цветные карандаши и раскраски, распечатанные из интернета. Полноценные детские комнаты есть далеко не везде. Но и они нужны не всегда.

- Просто сделайте чуть удобнее, чуть больше внимания к деталям и к вам начнет приходить бОльший клиентский поток, - говорит Надия Черкасова. – Дополнительных трат здесь практически нет. И в мире результат таких «инвестиций» оцифрован – доход в среднем увеличивается на 30%.

Другие лайфхаки для бизнеса можно посмотреть в мобильном приложении Open Academy, которое создал банк «Открытие». Короткие видеоролики рассказывают о нюансах ведения бизнеса в различных сферах и социальных группах. Учителями выступают действующие успешные предприниматели.

Одна из главных тем международного экономического форума в Санкт-Петербурге – развитие малого и среднего бизнеса. Организатор – фонд «Росконгресс». «Комсомольская правда» является информационным партнером форума.

ИСТОЧНИК KP.RU

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