Петербургский международный экономический форум, 6 июня 2019 года: прямая онлайн-трансляция

ЕАЭС: смотреть в будущее, не оглядываясь на советское прошлое

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) одни называют одним из самых перспективных интеграционных объединений, другие сулят ему «смерть» в течение ближайших если не лет, то одного-двух десятилетий