Петербургский международный экономический форум, 6 июня 2019 года: прямая онлайн-трансляция
Смотрите интервью высокопоставленных чиновников, топ-менеджеров крупных компаний и известных экономистов в прямом эфире из открытой студии «Комсомольской правды»
Петербургский международный экономический форум - 2019. День 1.
Расписание трансляций (возможны изменения):
11:00 Вице-президент по экологической и промышленной безопасности Русской медной компании (РМК) Наталия Гончар
11:30 Руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова
12:00 Глава Росрыболовства Илья Шестаков
12:30 Статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов
13:00 Вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец
13:30 Вице-президент по корпоративным вопросам аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в России Сергей Слипченко
14:00 Руководитель Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов
14:30 Старший вице-президент Сбербанка Владимир Ситнов
15:30 Генеральный директор Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов
16:30 Вице-президент и управляющий директор компании Booking.com по Европе, Ближнему Востоку и Африке Андреа ДАмико
17:30 Глава Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин
18:30 Начальник Центральной дирекции здравоохранения- филиала ОАО «РЖД» Елена Жидкова
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) -2019»