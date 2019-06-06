2019-06-06T10:47:02+03:00
Экономика

Петербургский международный экономический форум, 6 июня 2019 года: прямая онлайн-трансляция

Четверг, 6 июня - первый день ПМЭФ-2019. KP.RU ведет прямую видеотрансляцию из открытой студии КП в Экспофоруме
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Сегодня - первый день работы ПМЭФ 2019.Сегодня - первый день работы ПМЭФ 2019.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Смотрите интервью высокопоставленных чиновников, топ-менеджеров крупных компаний и известных экономистов в прямом эфире из открытой студии «Комсомольской правды»

Петербургский международный экономический форум - 2019. День 1.

Расписание трансляций (возможны изменения):

11:00 Вице-президент по экологической и промышленной безопасности Русской медной компании (РМК) Наталия Гончар

11:30 Руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова

12:00 Глава Росрыболовства Илья Шестаков

12:30 Статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов

13:00 Вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец

13:30 Вице-президент по корпоративным вопросам аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в России Сергей Слипченко

14:00 Руководитель Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов

14:30 Старший вице-президент Сбербанка Владимир Ситнов

15:30 Генеральный директор Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов

16:30 Вице-президент и управляющий директор компании Booking.com по Европе, Ближнему Востоку и Африке Андреа ДАмико

17:30 Глава Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин

18:30 Начальник Центральной дирекции здравоохранения- филиала ОАО «РЖД» Елена Жидкова

ИСТОЧНИК KP.RU

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